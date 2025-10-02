App Folder Quick Look turbina a Visualização Rápida do macOS

Há alguns meses, falamos aqui sobre um aplicativo com uma proposta bem interessante: exibir o conteúdo de pastas e arquivos compactados a partir de uma mecânica semelhante à da Visualização Rápida do macOS (Quick Look). Agora, cá estamos com uma nova opção de utilitário com a mesma finalidade: o Folder Quick Look.

Publicidade

Ele amplia a função do recurso nativo do sistema, permitindo visualizar arquivos ZIP, RAR, 7z e TAR, bem como pastas comuns, sem precisar propriamente abri-los. Após a instalação, basta ativá-lo como uma extensão (Ajustes do Sistema » Geral » Itens de início de sessão e extensões » Extensão).

Em seguida, selecione a pasta correspondente no Finder e pressione a barra de espaço. Em vez de mostrar apenas um ícone ou uma visualização padrão, você verá uma lista estruturada de arquivos e subpastas.

O melhor de tudo é que quem já utiliza a Visualização Rápida não precisa aprender um novo fluxo de trabalho, pois a interface é a mesma que você já conhece. Em termos de privacidade, o app realiza todo o processamento localmente e não utiliza serviços de análise ou rastreamento.

Publicidade

O Folder Quick Look é uma criação do desenvolvedor Martin Lexow e está disponível gratuitamente na Mac App Store.

via Daring Fireball