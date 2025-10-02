Apple deixa de promover Watches e Mac mini (M4) como “neutros em carbono”

A Apple deixou de anunciar o Apple Watch Series 11/Ultra 3 e o Mac mini com chips M4/M4 Pro como produtos “neutros em carbono”, retirando mundialmente a designação de seu site e embalagens após acusações de greenwashing e pressão regulatória na Europa.

Segundo o portal francês WatchGeneration, a mudança não está ligada a um aumento de emissões. O Series 11 emite 8,1kg de CO₂, contra contra 8,3kg do Series 10, enquanto o Ultra 3 mantém o mesmo índice de 11kg do Ultra 2. O que mudou foi apenas a estratégia de divulgação dos produtos.

O recuo ocorre após, em agosto, um tribunal alemão proibir a Apple de anunciar o Apple Watch como neutro em carbono ao dar razão a uma ação movida por um grupo ambiental. A decisão foi seguida pela remoção do selo na Alemanha e, depois, em toda a União Europeia.

A medida também antecipa a diretiva europeia “2024/825”, que passará a vigorar em 2026 e proibirá alegações ambientais baseadas exclusivamente em compensações de emissões, como créditos de carbono.

A companhia de Cupertino havia lançado o selo em 2023, destacando o Apple Watch Series 9, o Ultra 2 e, posteriormente, o Mac mini (M4) como seus primeiros produtos neutros em carbono. Para justificar a certificação, a empresa combinava metas de energia limpa, uso de materiais reciclados e transporte marítimo, compensado o restante com créditos de carbono obtidos de projetos de reflorestamento.

Com a mudança, a designação desapareceu das páginas da Apple em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos e no Brasil. O ícone de folha verde, presente nas embalagens, também foi removido.

via MacRumors