Apple orienta como solucionar problema de ativação do iMessage no iOS 26

Com base em relatos de algumas pessoas que tiveram problemas ao usar o iMessage no iOS 26, a Apple publicou um novo documento de suporte oferecendo uma possível solução.

Publicidade

De acordo com a empresa, alguns clientes podem não conseguir ativar o iMessage se houver um SIM ou eSIM inativo com o mesmo número de telefone de um SIM ativo no iPhone. Como observado pelo MacRumors, aqueles enfrentando esse problema veem um alerta de “Não Entregue” para mensagens enviadas no iMessage — bem como não conseguirão recebê-las.

Como alternativa, é possível usar o serviço usando um endereço de email em vez de um número de telefone. No entanto, a Maçã também indica a remoção do eSIM inativo; saiba como fazer isso abaixo:

No app Ajustes (Settings), toque em Celular; Se houver dois SIMs exibidos com o mesmo número de telefone, encontre aquele que não está mais ativo e remova-o; Volte ao app Ajustes e toque em Aplicativos; Toque em Mensagens; Toque em Enviar e Receber; Toque no número de telefone exibido para ativar o iMessage.

Vale notar que, se o SIM inativo for físico, basta removê-lo da bandeja. Se ele for um eSIM, siga os dois primeiros passos acima e toque em “Apagar eSIM”.

Alguém aí enfrentando um problema do tipo? 🤔