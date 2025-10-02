Navegue

Apple orienta como solucionar problema de ativação do iMessage no iOS 26

Luiz Gustavo Ribeiro
02/10/2025 • 15:40
App Mensagens (Messages) no iOS 26

Com base em relatos de algumas pessoas que tiveram problemas ao usar o iMessage no iOS 26, a Apple publicou um novo documento de suporte oferecendo uma possível solução.

De acordo com a empresa, alguns clientes podem não conseguir ativar o iMessage se houver um SIM ou eSIM inativo com o mesmo número de telefone de um SIM ativo no iPhone. Como observado pelo MacRumors, aqueles enfrentando esse problema veem um alerta de “Não Entregue” para mensagens enviadas no iMessage — bem como não conseguirão recebê-las.

Como alternativa, é possível usar o serviço usando um endereço de email em vez de um número de telefone. No entanto, a Maçã também indica a remoção do eSIM inativo; saiba como fazer isso abaixo:

  1. No app Ajustes (Settings), toque em Celular;
  2. Se houver dois SIMs exibidos com o mesmo número de telefone, encontre aquele que não está mais ativo e remova-o;
  3. Volte ao app Ajustes e toque em Aplicativos;
  4. Toque em Mensagens;
  5. Toque em Enviar e Receber;
  6. Toque no número de telefone exibido para ativar o iMessage.

Vale notar que, se o SIM inativo for físico, basta removê-lo da bandeja. Se ele for um eSIM, siga os dois primeiros passos acima e toque em “Apagar eSIM”.

Alguém aí enfrentando um problema do tipo? 🤔

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
