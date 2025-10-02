Navegue

Apple Watch poderá avisar sobre falhas no seu sistema de vedação, indica patente

Bruno Cardoso
02/10/2025 • 13:19
Desde a geração Series 2, o Apple Watch é completamente à prova d’água — algo essencial para um gadget que tem a pretensão de ser um item fitness. E, de acordo uma nova patente concedida pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO), a Maçã está trabalhando em maneiras de garantir que o seu relógio inteligente continue resistente a líquidos mesmo com o passar do tempo.

Intitulada “Seal Integrity Diagnostics System”, a patente descreve um sistema composto por um sensor de áudio capaz de detectar “pressão acústica” dentro da caixa do smartwatch — algo que pode sofrer variação caso haja alguma falha na construção do dispositivo que permita a entrada de líquidos.

Haveria também um processador, o qual se encarregaria de analisar os dados coletados por esse sensor — determinando, assim, a quantidade de água que acabou entrando no Apple Watch.

De acordo com a gigante de Cupertino, isso seria útil pois, assim como outros componentes do seu relógio, a vedação que o protege de líquidos externos pode se desgastar com o tempo (principalmente se o usuário costuma molhar o Apple Watch com muita frequência), diminuindo a resistência geral do dispositivo — seja durante sessões de esportes aquáticos ou um simples mergulho numa piscina.

Ainda não está claro, porém, como a empresa pretende implementar essa solução — isso se ela realmente virar realidade. Entre as possíveis aplicações, está a adição de um alerta no watchOS que avisaria o usuário sobre um desgaste na vedação do relógio, facilitando a sua preservação (e manutenção).

Também é possível que a Apple adicione esse sensor para facilitar o trabalho de técnicos da rede de centros de serviço autorizados da empresa, acelerando o diagnóstico de Watches com defeito.

Interessante, não? ⌚💦

via Apple World Today

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
