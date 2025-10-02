Navegue

bitrig possibilita criar aplicativos funcionais em SwiftUI usando IA

Douglas Nascimento
02/10/2025 • 20:04

Há alguns anos, criar um aplicativo funcional do zero (mesmo aqueles mais básicos) era um privilégio para quem tinha conhecimentos técnicos em programação. Com o avanço da inteligência artificial (IA) generativa, no entanto, até mesmo alguém totalmente leigo na área pode colocar um app no ar.

Embora você possa fazer isso tudo com o auxílio de um chatbot tradicional (e com muita paciência), o bitrig é um novo aplicativo para lhe fazer mergulhar fundo no conceito de “vibe coding” — um termo cunhado recentemente para destacar a geração de códigos usando modelos de IA.

YouTube video

Como destacado pelo 9to5Mac, o bitring recebe instruções dos usuários (que podem ser a partir de texto ou áudio) e constrói um aplicativo funcional para iOS do zero em SwiftUI (framework construtor de interfaces gráficas da Apple). Você pode até mesmo distribuí-los via TestFlight sem muito esforço.

bitrig

Com prompts pré-programados, o app suporta vários frameworks populares para apps projetados para o iOS (como AvFoundation, ContactsUI, MapKit, PhotosUI e WidgetKit), com outros tantos estando previstos para serem suportados futuramente (como SensorKit, NearbyInteraction e VisualIntelligence).

Incrivelmente o bitring pode ser baixado gratuitamente na App Store, embora haja um limite de até 30 prompts por mês para quem não optar pelo plano Pro (que estende um pouco esses limites). Tanto usuários gratuitos quanto pagos, no entanto, podem enviar no máximo 5 prompts diariamente ao software.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
