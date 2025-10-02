Navegue

Chefão do Instagram derruba mito sobre escutar usuários a todo momento

Douglas Nascimento
02/10/2025
O chefão do Instagram, Adam Mosseri, usou a própria rede social para publicar um vídeo desmistificando um dos boatos mais difundidos a respeito da plataforma: o de que ela usa o microfone dos nossos smartphones para nos espionar constantemente com o objetivo de direcionar anúncios.

Logo no início, Mosseri joga o óbvio: manter o microfone do aparelho ligado capturando nossas conversas o tempo todo, além de ser uma enorme violação de privacidade (e algo que seria indicado com a bolinha amarela na parte superior da tela do aparelho), drenaria rapidamente a bateria dos dispositivos.

Na sequência, ele elenca alguns cenários que podem explicar o porquê de você ter visto um anúncio após conversar sobre determinado produto com alguém, sendo o primeiro deles possíveis toques e pesquisas feitas pelo usuário em sites e plataformas externas relacionadas ao produto em questão.

Nós realmente trabalhamos com anunciantes que compartilham informações conosco sobre quem estava no site deles para tentar atingir essas pessoas com anúncios. Então, se você estava procurando por um produto em um site, esse anunciante pode ter nos pagado para alcançar você com um anúncio.

Mosseri também citou que a plataforma mostra anúncios com base em algoritmos que tentam adivinhar em que os usuários estão interessados — isso com base em métricas como no que seus amigos estão interessados ou em que pessoas semelhantes com interesses semelhantes estão interessadas.

Além disso, o usuário pode também já ter visto aquele anúncio sem perceber, o internalizado e comentado sobre o produto com amigos — ou sua aparição pode simplesmente se tratar de uma grande coincidência (algo que é perfeitamente possível de acontecer).

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
