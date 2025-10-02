Com Hulu, Disney+ ganhará nova interface no tvOS e widgets no iOS

A Disney anunciou em seu site oficial que lançará em breve um grande redesign para o Disney+ no tvOS, bem como uma novidade bem interessante para o iOS. As mudanças foram projetadas para acompanhar o lançamento do Hulu no mercado internacional, em 8 de outubro.

Substituto da marca Star globalmente, o Hulu será integrado ao app do Disney+, o qual ganhará uma espécie de hub na parte superior onde os usuários poderão alternar entre os conteúdos da própria Disney, do Hulu e da ESPN — além da guia “Para Você”, com conteúdos das três marcas.

Com um hub “ao vivo” na navegação vertical e apresentando novos rótulos às produções (como “nova série” ou “final da temporada”), a empresa afirmou que está trabalhando para oferecer recomendações mais personalizadas e que dará um foco maior aos perfis individuais.

A página inicial, por sua vez, ficará ainda mais dinâmica e visual, com um carrossel em formato de vídeo para destacar algumas produções. A ideia da Disney é tornar o design mais intuitivo e moderno, para que os usuários possam encontrar e descobrir produções com mais facilidade.

A exibição de conteúdos por marcas (como Marvel, Pixar, etc.) também ficará mais dinâmica e mostrará os títulos mais recentes de cada uma delas, bem como apresentará mais artes no formato de pôster (na vertical), tendência seguida pela Apple recentemente no seu aplicativo TV.

Pulando para o iOS, cujo app deverá ganhar features exclusivas no ano que vem, a principal novidade será o lançamento de widgets dedicados, os quais permitirão aos usuários acessar os conteúdos da plataforma de forma direta com um único clique na Tela de Início.

