sdx15 / Shutterstock.com
App Livros no iPhone

Como ajustar as notificações das metas de leitura no Livros [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
02/10/2025 • 07:30
O aplicativo Livros (Books) está disponível em iPhones, iPads e Macs. Como o nome deixa claro, ele permite que você leia os mais diversos títulos disponíveis na loja dedicada da Maçã ou os que você tenha importado para lá.

Ainda que a experiência não seja tão agradável aos olhos como em um leitor dedicado (como o Amazon Kindle), ele é muito útil para quem precisa ler algo e não quer sair do ecossistema da Apple.

Se quiser, a Apple oferece opções para ativar ou desativar as notificações de progresso da sua meta de leitura e de incentivos para que ela seja alcançada. Veja como controlar isso nos iPhones e iPads! 📚

Abra o app Livros e toque na sua foto de perfil, no canto superior direito. Vá até “Notificações” e, na área “Metas de leitura”, habilite ou desabilite as opções “Progresso da meta” e “Coaching”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
