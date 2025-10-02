Como ajustar as notificações das metas de leitura no Livros [iPhone e iPad]

O aplicativo Livros (Books) está disponível em iPhones, iPads e Macs. Como o nome deixa claro, ele permite que você leia os mais diversos títulos disponíveis na loja dedicada da Maçã ou os que você tenha importado para lá.

Ainda que a experiência não seja tão agradável aos olhos como em um leitor dedicado (como o Amazon Kindle), ele é muito útil para quem precisa ler algo e não quer sair do ecossistema da Apple.

Se quiser, a Apple oferece opções para ativar ou desativar as notificações de progresso da sua meta de leitura e de incentivos para que ela seja alcançada. Veja como controlar isso nos iPhones e iPads! 📚

Abra o app Livros e toque na sua foto de perfil, no canto superior direito. Vá até “Notificações” e, na área “Metas de leitura”, habilite ou desabilite as opções “Progresso da meta” e “Coaching”.