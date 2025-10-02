Como remover um livro da seção “Continuar” do app Livros [iPhone, iPad e Mac]

Se você usa o aplicativo Livros (Books) para ler os seus títulos prediletos, deve saber que há várias dicas bacanas que facilitam a sua vida, como criar uma coleção e usar os Cartões de estudo, por exemplo.

Neste artigo, mostraremos como você pode excluir um título da lista “Continuar”, que aparece no topo da aba “Início”. Apesar de facilitar o acesso aos títulos que estão sendo consumidos no momento, ele pode ser inútil para alguns ou então você pode ter desistido de continuar lendo algo.

Veja como excluir um título dessa área! 📚

Como remover um livro da área “Continuar” do app Livros pelo iPhone/iPad

Com o Livros aberto, toque na aba “Início”. Em seguida, selecione os três pontinhos (ao lado do título) ou mantenha o dedo pressionado em cima dele. Escolha, então, “Remover de Continuar”.

Como remover um livro da área “Continuar” do app Livros pelo Mac

Abra o app Livros e selecione a aba “Início”. Depois, passe o mouse em cima do título e vá até os três pontinhos (ou clique com o botão direito do mouse sobre o título) e escolha “Remover de Continuar”.