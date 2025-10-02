Navegue

Livros com uma maçã em cima

Como remover um livro da seção “Continuar” do app Livros [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
02/10/2025 • 08:00
Se você usa o aplicativo Livros (Books) para ler os seus títulos prediletos, deve saber que há várias dicas bacanas que facilitam a sua vida, como criar uma coleção e usar os Cartões de estudo, por exemplo.

Neste artigo, mostraremos como você pode excluir um título da lista “Continuar”, que aparece no topo da aba “Início”. Apesar de facilitar o acesso aos títulos que estão sendo consumidos no momento, ele pode ser inútil para alguns ou então você pode ter desistido de continuar lendo algo.

Veja como excluir um título dessa área! 📚

Como remover um livro da área “Continuar” do app Livros pelo iPhone/iPad

Com o Livros aberto, toque na aba “Início”. Em seguida, selecione os três pontinhos (ao lado do título) ou mantenha o dedo pressionado em cima dele. Escolha, então, “Remover de Continuar”.

Como remover um livro da área “Continuar” do app Livros pelo Mac

Abra o app Livros e selecione a aba “Início”. Depois, passe o mouse em cima do título e vá até os três pontinhos (ou clique com o botão direito do mouse sobre o título) e escolha “Remover de Continuar”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
