Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

“Luta de Classes” foi o filme mais assistido do Apple TV+ no Brasil em setembro

Bruno Cardoso
02/10/2025 • 10:15
Divulgação/Apple
Highest 2 Lowest

O JustWatch divulgou hoje o seu tradicional ranking de produções mais assistidas do Apple TV+, desta vez referente ao recém-terminado mês de setembro.

Publicidade

Na esfera dos filmes, tanto a lista referente ao Brasil quanto a referente ao mercado global contam com “Luta de Classes” (“Highest 2 Lowest”) — provavelmente a principal estreia do mês — na dianteira, seguido por “Por Inteiro” (“All of You”), “Entre Montanhas” (“The Gorge”) e “Assassinos da Lua das Flores” (“Killers of the Flower Moon”).

Nesse caso, a diferença (pelo menos se nos atermos ao Top 5) fica para o quinto lugar, que, no caso do ranking nacional, é ocupado por “Palmer”, enquanto “Plano em Família” (“The Family Plan”) assume essa posição no resto do mundo.

A situação é um pouco mais diversa entre as séries, com “Fundação” (“Foundation”) liderando o ranking no Brasil. Logo atrás dela, vêm “Invasão” (“Invasion”), “O Estúdio” (“The Studio”), “Ruptura” (“Severance”). e “Chefe de Guerra” (“Chief of War”).

No cenário global, foi a vez de “Slow Horses” assumir a ponta, com “Fundação” aparecendo em segundo lugar, “O Estúdio” em terceiro, “Invasão” em quarto e “Chefe de Guerra” em quinto.

Publicidade

É sempre bom lembrar que os rankings compartilhados pela JustWatch podem não representar as audiências das produções listadas de forma 100% fidedigna, uma vez que eles se baseiam em estatísticas de popularidade coletadas pela própria plataforma, e não em dados do Apple TV+ (que não costuma divulgar esse tipo de coisa). De qualquer forma, eles ajudam a apontar tendências sobre o consumo das produções do Apple TV+ em diferentes períodos/mercados.

Posts relacionados

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Oferta: iPad (A16) por R$3.201,68 no Pix!
Posts relacionados