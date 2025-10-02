“Luta de Classes” foi o filme mais assistido do Apple TV+ no Brasil em setembro

O JustWatch divulgou hoje o seu tradicional ranking de produções mais assistidas do Apple TV+, desta vez referente ao recém-terminado mês de setembro.

Na esfera dos filmes, tanto a lista referente ao Brasil quanto a referente ao mercado global contam com “Luta de Classes” (“Highest 2 Lowest”) — provavelmente a principal estreia do mês — na dianteira, seguido por “Por Inteiro” (“All of You”), “Entre Montanhas” (“The Gorge”) e “Assassinos da Lua das Flores” (“Killers of the Flower Moon”).

Nesse caso, a diferença (pelo menos se nos atermos ao Top 5) fica para o quinto lugar, que, no caso do ranking nacional, é ocupado por “Palmer”, enquanto “Plano em Família” (“The Family Plan”) assume essa posição no resto do mundo.

A situação é um pouco mais diversa entre as séries, com “Fundação” (“Foundation”) liderando o ranking no Brasil. Logo atrás dela, vêm “Invasão” (“Invasion”), “O Estúdio” (“The Studio”), “Ruptura” (“Severance”). e “Chefe de Guerra” (“Chief of War”).

No cenário global, foi a vez de “Slow Horses” assumir a ponta, com “Fundação” aparecendo em segundo lugar, “O Estúdio” em terceiro, “Invasão” em quarto e “Chefe de Guerra” em quinto.

É sempre bom lembrar que os rankings compartilhados pela JustWatch podem não representar as audiências das produções listadas de forma 100% fidedigna, uma vez que eles se baseiam em estatísticas de popularidade coletadas pela própria plataforma, e não em dados do Apple TV+ (que não costuma divulgar esse tipo de coisa). De qualquer forma, eles ajudam a apontar tendências sobre o consumo das produções do Apple TV+ em diferentes períodos/mercados.

