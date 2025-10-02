Meta lança Comunidades no Threads, com mais de 100 espaços temáticos

A Meta anunciou hoje o lançamento das Comunidades, novo recurso do Threads que cria espaços dedicados para conversas em torno de interesses comuns dos usuários. A novidade já está disponível globalmente na versão beta, com mais de 100 comunidades ativas sobre temas como NBA, TV, K-pop, livros e tecnologia.

Segundo a companhia, cada comunidade funciona como um feed comum, no qual usuários podem acompanhar e participar de discussões relacionadas ao assunto escolhido. Ao entrar em uma comunidade, a associação àquele determinado grupo passa a ser exibida no perfil do usuário e fixada no menu de navegação do app.

As Comunidades também recebem elementos de personalização. Cada uma tem um emoji exclusivo de “curtir”, como uma bola de basquete no caso da “NBA Threads” ou uma pilha de livros no “Book Threads”. Além disso, a Meta informou que membros mais ativos receberão selos especiais em seus perfis.

A ideia é emular o conceito dos Grupos do Facebook, mas com integração direta ao feed da rede social de texto. O modelo também lembra as Comunidades do X (antigo Twitter), porém com diferenças: enquanto no X os usuários criam e moderam suas próprias comunidades, no Threads a curadoria é feita pela própria Meta.

A novidade oficializa um comportamento espontâneo dos usuários da plataforma, que já usavam as chamadas “etiquetas de tópico” (“topic tags“) para se organizar. Agora, em vez de depender dessas marcações, o app reúne as conversas em feeds dedicados, com posts ranqueados para destacar os mais relevantes.

Com mais de 400 milhões de usuários ativos mensalmente, o Threads busca cada vez mais consolidar sua identidade e aumentar o engajamento diante da concorrência direta com o X, de Elon Musk.

A Meta afirmou que novas comunidades serão lançadas gradualmente nos próximos meses.