Oferta: iPad (A16) por R$3.201,68 no Pix!

Para quem procura um tablet da Apple e não quer gastar tanto em um modelo das linhas Air ou Pro, a melhor pedida é o iPad (A16).

Atualizado no início do ano, ele traz um design moderno, com uma tela sem bordas (e sem o botão de Início), tem o processador A16 (que dá conta da maioria das tarefas diárias) e é compatível com o Apple Pencil de primeira geração, o Apple Pencil (USB-C) e o Magic Keyboard Folio.

Se você está procurando esse modelo específico, hoje a Amazon está com uma oportunidade muito boa. O modelo em questão é o de entrada, com 128GB de armazenamento e conexão Wi-Fi, na cor prateada.

iPad (A16, Wi-Fi de 128GB)



Parcelado: de R$4.499,00 por R$3.766,67 em até 10x

À vista no Pix: de R$4.049,10 por R$3.201,68



Essa versão do tablet é vendida pela Maçã por R$4.499,00, mas está saindo por R$3.766,67 — o que representa um desconto de 16%. Vale observar que esse valor ainda pode ser dividido em até 10x nos cartões de crédito.

Para quem preferir pagar à vista no Pix, o preço cai para R$3.201,68. Sendo assim, trata-se de uma economia de 21% em relação ao valor à vista praticado pela Apple Brasil, que é de R$4.049,10.

Vale notar que esse preço aparecerá somente durante a finalização do pedido, após escolher o pagamento por Pix.

