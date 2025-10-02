Promoções na App Store: Affinity, Endling, LMP – Music Hub e mais!

Nesta quinta-feira, confira, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Criados pelo Serif Labs, desenvolvedora que foi adquirida em 2024 pela Canva, nossas ofertas em destaque de hoje são os excelentes apps Affinity Photo, Affinity Designer e Affinity Publisher — em suas versões para iPad!

A desenvolvedora iniciou uma campanha misteriosa destacando em sua página: “Liberdade criativa está chegando. Inscreva-se para saber primeiro. A verdadeira liberdade criativa está chegando. 30 de outubro.”

Mais rápido, mais suave e mais poderoso do que nunca, o Affinity Photo continua ultrapassando os limites do software profissional de edição fotográfica. Com um conjunto de ferramentas imenso, criado especificamente para profissionais de fotografia e criação, ele tem tudo o que você precisa para editar e retocar imagens, criar composições sofisticadas em várias camadas ou belas pinturas rasterizadas e muito mais.

O Affinity Designer é o software de design gráfico vetorial mais rápido, suave e preciso disponível no mercado. Construído a partir do zero durante um período de cinco anos, todos os recursos, ferramentas, painéis e funções foram desenvolvidos tendo como ponto central as necessidades dos profissionais criativos. Com inovação e desenvolvimento contínuos, o resultado é um aplicativo de vanguarda que revolucionará a forma como você trabalha.

Dê vida às suas ideias usando o Affinity Publisher, o mais avançado software de publicação profissional dos desenvolvedores dos premiados aplicativos Affinity Designer e Affinity Photo. Desde revistas, livros, folhetos, pôsteres, relatórios e papéis até outras criações, este aplicativo intuitivo e incrivelmente otimizado tem tudo o que você precisa para criar belos layouts prontos para publicação. E, com a inovadora capacidade de integração total com outros aplicativos Affinity, ele revoluciona completamente o fluxo de trabalho de profissionais de criação em todo o mundo.

Por ora, as versões para macOS continuam com os seus respectivos valores, enquanto as versões para iPad estão com as compras internas gratuitas. Para obter o benefício, após baixar os aplicativos em seu dispositivo, toque em “Comprar Agora” e confirme a compra. Uma vez concluído, registre o respectivo app em sua conta da Affinity.

Não está claro como isso vai funcionar após o final do mês, sobretudo numa época em que tudo é assinatura, mas aproveite esse tempo para conhecer melhor a solução e quem sabe não tenhamos boas novidades!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$140 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Jogo do Bob Esponja.

Jogo de estratégia.

Aplicativos

Reprodutor musical.

Efeitos para fotos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️