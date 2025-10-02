Resultados do 4º trimestre fiscal de 2025 da Apple serão divulgados em 30/10

A Apple comunicou hoje que divulgará seus resultados financeiros referentes ao quarto trimestre fiscal de 2025 no dia 30 de outubro (uma quinta-feira), às 18h pelo horário de Brasília.

Esse período, vale notar, abrange o início das vendas dos novos iPhones, Apple Watches e AirPods — os quais foram anunciados no começo do mês passado.

Apenas como referência, no mesmo período de 2024, ela divulgou uma receita recorde de US$94,9 bilhões, um lucro líquido de US$14,7 bilhões e ganhos por ação diluída de US$0,97.

Desta vez, porém, espera-se que as tarifas impostas pelo governo americano afetem os resultados da Maçã, uma vez que elas poderão adicionar US$1,1 bilhão aos custos da empresa, conforme aventado na divulgação dos resultados fiscais do terceiro trimestre deste ano.

O MacMagazine, como sempre, fará a cobertura completa do evento — anote na agenda ou assine o nosso calendário.