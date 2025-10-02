Navegue

Sirene do Apple Watch Ultra ajuda a salvar mergulhador na Índia

02/10/2025
Já sabemos muito bem como recursos de saúde há muito existentes nos Apple Watches tradicionais podem ajudar a salvar vidas, mas pouco tem se falado sobre um em específico do Apple Watch Ultra, a Sirene — projetada para tocar um som contínuo o qual pode ser ouvido a uma distância de até 200 metros em casos de perigo.

Ela evitou uma doença ou até mesmo a morte de Kshitij, um analista financeiro que vivenciou uma situação emergencial enquanto mergulhava na cidade de Puducherry (na Índia). Seu pesadelo começou quando o cinto de lastro que o mantinha em controle embaido d’água se rompeu, sem que o instrutor que o acompanhava percebesse.

Segundo relatado pelo homem ao site indiano The Economic Times, o rompimento fez com que ele começasse a subir involuntariamente e muito rápido em direção à superfície — algo que pode resultar em complicações catastróficas (como a doença de descompressão) devido à rápida diminuição da pressão ambiente.

Impossibilitado de perceber a emergência devido à baixa visibilidade da água no fundo do oceano, o instrutor de Kshitij só conseguiu notar o que estava acontecendo quando o Apple Watch Ultra do mergulhador começou a emitir os alertas sonoros potentes, os quais acompanharam um alerta inicial na tela o aconselhando a desacelerar.

Reconhecendo instantaneamente os sons alternados emitidos pelo relógio, que são projetados para serem audíveis até mesmo em altas profundezas, o instrutor virou-se imediatamente e conseguiu impedir a subida acelerada do mergulhador a tempo — o que possibilitou um retorno controlado e em segurança à superfície.

Além de complicações de saúde, Kshitij relata que as chances de colidir com barcos na região, onde havia um imenso tráfego de embarcações, era muito alta caso subisse naquela velocidade. Esse livramento o fez enviar um email ao CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Tim Cook, relatando o acontecimento e falando sobre a intervenção impecável do relógio.

Cook, por sua vez, respondeu ao email pessoalmente e fez questão de elogiar as equipes de engenharia da Maçã dedicadas a transformar o Apple Watch em um dispositivo capaz de salvar vidas — algo que, como bem sabemos, acontece por meio desse e de tantos outros recursos que o acompanham.

