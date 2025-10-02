Navegue

Siri ajuda a salvar a vida de britânica vítima de violência doméstica

Douglas Nascimento
02/10/2025 • 09:00
A Siri não é lá muito bem conhecida por suas habilidades em termos de inteligência artificial (uma seara na qual ela ainda está bem atrasada), mas foi essencial para ajudar a salvar a vida da britânica Emma-Louise Kelly enquanto ela sofria uma agressão doméstica do ex-namorado.

De acordo com informações reveladas pela vítima ao programa Good Morning Britain, da emissora ITV, a noite no dia do ataque começou com um encontro perfeitamente normal com o seu ex-namorado — até eles chegarem em casa, quando ele começou a se mostrar possessivo e ciumento.

A atacando verbal e fisicamente (com socos e chutes e até mesmo agressões de cunho sexual), o homem chegou a estrangulá-la até ela desmaiar. Achando que morreria e pensando em sua filha, a mulher começou a gritar para os dispositivos em sua casa para chamar a polícia.

Ela tentou chamar os dispositivos Echo (as “Alexas”, da Amazon) que tinham em casa, mas o agressor os quebrou, ao perceber a sua intenção. Sua salvação foi justamente a Siri ativada em seu iPhone, o qual estava escondido no canto da sala e não foi avistado pelo homem no momento do ataque.

Usada constantemente por Kelly para coisas como cozinhar e enviar mensagens para amigos, a assistente digital da Apple conseguiu ligar para a polícia com sucesso, a qual chegou à residência 20 minutos depois e, felizmente, interrompeu as agressões — no momento, ainda em andamento.

Podendo ter morrido durante os ataques, a mulher afirma compartilhar essa experiência com coragem para aumentar a conscientização sobre o uso dos telefones em situações de emergência, os quais podem ser bastante úteis e ajudar verdadeiramente a salvar vidas.

via UNILAD Tech

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
