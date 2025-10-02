Thomas & Friends: Let’s Roll+, Dominoes: Classic Tile Game+ e Piffle+ aterrissam no Apple Arcade

Três grandes jogos já disponíveis na App Store estrearam hoje no Apple Arcade, incluindo Thomas & Friends: Let’s Roll+ (da StoryToys), Dominoes: Classic Tile Game+ (da MobilityWare) e Piffle+ (da Mighty Games e Hipster Whale).

Thomas & Friends: Let’s Roll+ é um jogo estilo sandbox o qual permite que as crianças dirijam suas locomotivas favoritas. Além disso, há um modo para projetar pistas e aprimorá-las com opções de cenário.

Desenvolvido para TODAS as crianças (especialmente pequenos engenheiros neurodivergentes), este app traz a contribuição da escritora autista Jody O’Neill para criar uma experiência lúdica e inclusiva. As crianças definem seu próprio ritmo, recebem escolhas claras e podem explorar com segurança ao lado de Bruno, o Freio, um amigo neurodivergente de Sodor.

Já Dominoes: Classic Tile Game+ traz a diversão do dominó para o Apple Arcade. Com seus múltiplos modos de jogo e desafios diários, o jogo é ideal tanto para iniciantes quanto para jogadores experientes.

Gosta de jogos de estratégia como xadrez, gamão, damas ou até mahjong? Então você vai adorar essa versão moderna de um clássico adorado pelo público. Dominó combina estratégia, sorte e diversão com uma experiência social e relaxante, perfeita tanto para pausas curtas quanto para sessões longas.



Seja para relaxar ou para superar seu próximo rival, Dominoes: Classic Tile Game+ oferece uma experiência gratificante e infinitamente repetível. Com atualizações frequentes, oponentes especiais e recursos exclusivos, sempre há algo novo para descobrir.

Por fim, Piffle+ é um jogo de quebra-tijolos, no mesmo estilo de Arkanoid ou Breakout. Os jogadores também podem criar e coletar bolas Piffle, ajudando-os a passar de fases mais desafiadoras.

Conheça Piffle+, um jogo de puzzle estilo fliperama cheio de personagens adoráveis e… gatos! Coloque sua roupa de gato, aventure-se por mundos coloridos, detenha o maligno Doc Block e crie adoráveis bolas Piffle para colecionar.

Vale notar que, ainda este mês, o serviço liberará o jogo NBA 2K26 Arcade Edition — cujo lançamento está previsto para o dia 16/10.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.