WhatsApp lança barra de atalhos para ligações e testa nova opção para status

De acordo com o WABetaInfo, a versão 25.27.73 do WhatsApp — liberada ontem na App Store — passou a contar com uma barra de atalhos na parte superior da aba de “Ligações”, a qual tornará mais fácil realizar diversas ações relacionadas a chamadas e contatos no aplicativo.

Enquanto o botão “Ligar” exibe uma interface semelhante à que temos hoje ao tocar no botão “+”, a opção “Planejar” é um atalho direto à interface de agendamento de ligações, permitindo planejar chamadas e compartilhá-las como eventos em determinado chat ou grupo.

O discador também ganhou um botão especial nessa barra de atalhos. Assim como em um discador convencional, ele permite aos usuários simplesmente digitar um número de telefone desejado para ligar para ele sem a necessidade de salvá-lo, caso ele esteja cadastrado no WhatsApp.

Também há um botão específico reservado para a visualização e o gerenciamento dos contatos favoritos. Além de permitir ligar ou enviar uma mensagem para eles com facilidade, a nova interface também deixa o usuário adicionar, remover ou reordenar qualquer um deles com poucos toques.

A nova barra de atalhos na aba Ligações já começou a ser liberada para um pequeno grupo de usuários que estão na versão mais recente do app e será distribuída para todos gradualmente nas próximas semanas.

Nova opção para compartilhamento de status

Adicionalmente, também conforme divulgado pelo WABetaInfo, o WhatsApp passou a testar um novo atalho relacionado à privacidade dos status na versão beta (25.27.10.72) do seu aplicativo para iOS, disponível para usuários testadores via TestFlight.

Trata-se da opção “permitir compartilhamento”, que já está presente nas configurações de privacidade do app e agora aparece também nas configurações de visualização de um status, no ato da publicação, para que o usuário decida se outros podem ou não compartilhar suas atualizações.

Vindo desativada por padrão, a opção permite que qualquer usuário encaminhe um status para um chat ou simplesmente o republique em seu próprio perfil — ocasião na qual é exibido um rótulo para destacar que trata-se de um repost.