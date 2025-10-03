App Sora, da OpenAI, atinge o 1º lugar entre os mais baixados para iOS nos EUA

Lançado na última terça-feira (30/9) nos Estados Unidos e no Canadá, o aplicativo Sora (da OpenAI) — que traz como destaque a mais nova geração do modelo de geração de vídeos por IA da empresa (o Sora 2) — alcançou o topo do ranking dos apps mais baixados da App Store na terra do Tio Sam.

Gratuito e disponível por enquanto apenas por meio de convites, o app está à frente não apenas do Gemini (chatbot do Google que possui recursos de geração de vídeos incorporados) quanto do próprio ChatGPT, que está na terceira colocação entre os softwares mais baixados.

De acordo com dados da Appfigures divulgados pelo TechCrunch, referentes a downloads nos EUA e no Canadá, nos dois primeiros dias a taxa de instalação do Sora foi de 164 mil, sendo 56 mil deles no primeiro dia (mesmo número registrado pelo Grok).

O número de downloads do app foi um pouco menor que os do ChatGPT e do Gemini no primeiro dia (eles registraram 81 e 80 mil downloads, respectivamente), mas à frente de softwares de IA já consagrados como o Claude (21 mil downloads) e o Microsoft Copilot (7 mil).

No entanto, a comparação acaba sendo injusta quando consideramos a limitação relacionada à necessidade de convites, não presente nos softwares supracitados na estreia, e também ao fato de se tratar de um app mais nichado (e não um chatbot com usos gerais).

via CNBC