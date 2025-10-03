Apple poderá lançar versão dupla da alça Knit Band para o “Vision Pro 2”

De acordo com códigos de backend da Apple descobertos pelo MacRumors, tudo indica que a próxima geração do Vision Pro contará mesmo com uma nova alça mais confortável para os usuários — um rumor que já havia sido aventado pela Bloomberg em julho.
Segundo o site, os códigos fazem referência a uma “Dual Knit Band”, um nome novo se considerarmos que atualmente apenas a Dual Loop e a Solo Knit Band são vendidas oficialmente pela Apple.
Inclusive, o nome sugere que o novo modelo poderá ser uma versão dupla da Solo Knit, com suporte não apenas à parte de trás da cabeça como também para a parte superior — um funcionamento semelhante ao da Dual Band, mas com um maior conforto.
Uma descrição de texto da Dual Knit Band sugere que haverá uma faixa superior que abrange o topo da cabeça e outra faixa que se encaixa atrás da cabeça.
A aguardada segunda geração do Apple Vision Pro, vale recordar, está prevista para ser lançada neste ano. Ela não deverá contar com grandes mudanças para além de um chipset atualizado — provavelmente para a geração “M5”.
