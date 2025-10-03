Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple poderá lançar versão dupla da alça Knit Band para o “Vision Pro 2”

Douglas Nascimento
03/10/2025 • 20:14

De acordo com códigos de backend da Apple descobertos pelo MacRumors, tudo indica que a próxima geração do Vision Pro contará mesmo com uma nova alça mais confortável para os usuários — um rumor que já havia sido aventado pela Bloomberg em julho.

Publicidade

Segundo o site, os códigos fazem referência a uma “Dual Knit Band”, um nome novo se considerarmos que atualmente apenas a Dual Loop e a Solo Knit Band são vendidas oficialmente pela Apple.

Posts relacionados

Inclusive, o nome sugere que o novo modelo poderá ser uma versão dupla da Solo Knit, com suporte não apenas à parte de trás da cabeça como também para a parte superior — um funcionamento semelhante ao da Dual Band, mas com um maior conforto.

Uma descrição de texto da Dual Knit Band sugere que haverá uma faixa superior que abrange o topo da cabeça e outra faixa que se encaixa atrás da cabeça.

A aguardada segunda geração do Apple Vision Pro, vale recordar, está prevista para ser lançada neste ano. Ela não deverá contar com grandes mudanças para além de um chipset atualizado — provavelmente para a geração “M5”.

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Baseus lança powerbank compacto para qualquer modelo de Apple Watch
Posts relacionados