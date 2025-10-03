Navegue

Apple remove app que alertava sobre agentes anti-imigração nos EUA

Douglas Nascimento
03/10/2025 • 09:54

Após pressão do Departamento de Justiça (Department of Justice, ou DOJ) dos Estados Unidos, a Apple removeu da App Store o aplicativo ICEBlock, o qual compilava relatos de usuários sobre a presença de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (Immigration and Customs Enforcement, ou ICE) do país em suas redondezas.

O objetivo do app, criado pelo desenvolvedor Joshua Aaron, era possibilitar que imigrantes em situação ilegal no país, os quais viraram alvos para deportação em massa desde o início do governo de Donald Trump, soubessem com antecedência a localização de tais agentes para evitá-los.

No entanto, o software acabou sendo usado também para atacar agentes do serviço. O autor de um dos ataques registrados, inclusive, teria buscado por apps como o ICEBlock antes de atirar contra uma instalação do ICE — o que resultou na morte de pelo menos dois detentos (e não de oficiais).

Esses casos levaram o DOJ a intensificar sua escalada contra o ICEBlock e contra apps semelhantes. A procuradora-geral dos EUA, Palm Bondi, revelou à Fox News Digital ter contatado a Apple e exigido a remoção do software da App Store — um pedido que foi atendido pela empresa.

“O ICEBlock foi projetado para colocar os agentes do ICE em risco apenas por fazerem seus trabalhos, e a violência contra a aplicação da lei é uma linha vermelha intolerável que não pode ser cruzada”, disse ela, a qual afirmou ainda que o DOJ continuará fazendo de tudo para proteger os agentes federais do país.

Em comunicado, a Apple confirmou a remoção não apenas do ICEBlock, como também de apps semelhantes alvos do governo:

Criamos a App Store para ser um lugar seguro e confiável para descobrir aplicativos. Com base nas informações que recebemos da aplicação da lei sobre os riscos de segurança associados ao ICEBlock, nós o removemos e aplicativos semelhantes da App Store.

O criador do app, Aaron, por sua vez, opinou que “capitular para um regime autoritário nunca é o movimento certo” (se referindo à Apple em relação ao governo Trump), afirmando que as informações oficiais recebidas pela Maçã de que o ICEBlock serviu para prejudicar policiais são “claramente falsas”.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
