Tap to Pay no Banco do Brasil

Banco do Brasil lança suporte ao Tap to Pay para clientes PJ

Douglas Nascimento
03/10/2025 • 11:26
Leitura de 1 minuto

Seguindo a chegada recente do Tap to Pay à Cielo, o Banco do Brasil (um dos maiores acionistas da empresa de pagamentos) anunciou ontem o suporte ao recurso da Apple para seus clientes PJ.

Com a novidade, que está disponível diretamente via aplicativo BB, agora é possível receber pagamentos por aproximação usando apenas o iPhone, sem a necessidade de qualquer hardware adicional.

No Banco do Brasil, a novidade permitirá pagamentos de cartões contactless de crédito e débito (das bandeiras Visa e Mastercard), bem como de carteiras digitais (como o Apple Pay).

O Tap to Pay no iPhone permite que os clientes PJ do Banco do Brasil usem uma solução de pagamento fácil de configurar e usar.

Pedro Bramont, diretor de Soluções em Meios de Pagamento e Serviços do BB.

Sem aluguel ou qualquer tipo de mensalidade, o usuário paga apenas a taxa por cada transação — 0,88% (débito), 3,07% (crédito) ou 5,36% (parcelado) —, recebendo o dinheiro já no próximo dia útil.

O Tap to Pay, vale recordar, requer um iPhone XS ou superior, atualizado pelo menos para a versão 17 do iOS.

via Estadão E-Investidor

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
