Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Baseus lança powerbank compacto para qualquer modelo de Apple Watch

Douglas Nascimento
03/10/2025 • 19:40
Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 2 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 3 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 4 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 5 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 6 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in CableBaseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 2Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 3Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 4Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 5Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 6 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger

A Baseus lançou recentemente o carregador portátil sem fio EnerFill FW11. Projetado para Apple Watches, ele possui potência de 5W, conta com uma bateria de 1.640mAh e um cabo USB-C integrado.

Publicidade

Compatível com todos os modelos de Apple Watch já lançados até hoje, ele conta ainda com uma luz colorida para indicar o nível de capacidade da bateria restante.

Posts relacionados

Com um design portável e ideal para viagens, o powerbank pode ser recarregado ao mesmo tempo em que recarrega o relógio e conta com múltiplas proteções de segurança (como sobrecarga e controle de temperatura).

Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 2 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 3 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 4 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 5 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 6 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in CableBaseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 2Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 3Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 4Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 5Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 6 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger
Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 2 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 3 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 4 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 5 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 6 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in CableBaseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 2Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 3Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 4Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 5Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 6 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger
Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 2 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 3 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 4 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 5 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 6 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in CableBaseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 2Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 3Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 4Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 5Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger for Apple Watch 5W 1640mAh Built-in Cable - Image 6 Baseus EnerFill FW11 Portable Wireless Charger

Disponível nas cores midnight e starlight, o EnerFill FW11 pode ser adquirido também na loja oficial da Baseus no AliExpress, atualmente saindo por R$130, com impostos estimados de R$65.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via TudoCelular.com

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Promoções na App Store: Teslagrad, Nerd Survivors, Sismo: Vibration Meter & Alert e mais!
Próx. Post

Apple poderá lançar versão dupla da alça Knit Band para o “Vision Pro 2”
Posts relacionados