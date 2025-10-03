Baseus lança powerbank compacto para qualquer modelo de Apple Watch

A Baseus lançou recentemente o carregador portátil sem fio EnerFill FW11. Projetado para Apple Watches, ele possui potência de 5W, conta com uma bateria de 1.640mAh e um cabo USB-C integrado.

Compatível com todos os modelos de Apple Watch já lançados até hoje, ele conta ainda com uma luz colorida para indicar o nível de capacidade da bateria restante.

Com um design portável e ideal para viagens, o powerbank pode ser recarregado ao mesmo tempo em que recarrega o relógio e conta com múltiplas proteções de segurança (como sobrecarga e controle de temperatura).

Disponível nas cores midnight e starlight, o EnerFill FW11 pode ser adquirido também na loja oficial da Baseus no AliExpress, atualmente saindo por R$130, com impostos estimados de R$65.

