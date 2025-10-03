Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de Kelly Sikkema na Unsplash
TikTok num iPhone

Como criar posts com layouts nos Stories do TikTok [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
03/10/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Muita gente não sabe, mas o TikTok também possui uma área dedicada para publicações de Stories — que, como já é de praxe, desaparecem automaticamente após 24 horas.

Publicidade

Para tornar esses posts ainda mais dinâmicos, você pode alterar o layout, colocando-os em mosaicos com duas, três, quatro ou seis imagens em apenas um story. Veja como fazer! 😊

Com o app do TikTok aberto no seu iPhone ou iPad, toque no “+” (na barra inferior) e no quarto ícone (de cima para baixo), nos controles da lateral.

Selecione um dos layouts exibidos e capture as imagens que quiser. Ou, se preferir, toque na miniatura de foto (no canto inferior esquerdo) para escolher itens da sua galeria.

Quando estiver satisfeito, toque em “Seu Story”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como habilitar um lembrete para sair do TikTok antes de dormir [iPhone e iPad]
Posts relacionados