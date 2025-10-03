Como criar posts com layouts nos Stories do TikTok [iPhone e iPad]

Muita gente não sabe, mas o TikTok também possui uma área dedicada para publicações de Stories — que, como já é de praxe, desaparecem automaticamente após 24 horas.

Para tornar esses posts ainda mais dinâmicos, você pode alterar o layout, colocando-os em mosaicos com duas, três, quatro ou seis imagens em apenas um story. Veja como fazer! 😊

Com o app do TikTok aberto no seu iPhone ou iPad, toque no “+” (na barra inferior) e no quarto ícone (de cima para baixo), nos controles da lateral.

Selecione um dos layouts exibidos e capture as imagens que quiser. Ou, se preferir, toque na miniatura de foto (no canto inferior esquerdo) para escolher itens da sua galeria.

Quando estiver satisfeito, toque em “Seu Story”.