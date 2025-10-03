Como habilitar um lembrete para sair do TikTok antes de dormir [iPhone e iPad]

Se você também é viciado em vídeos publicados no TikTok, sabe que pode ser difícil se policiar para não passar muito tempo do dia rolando pelas postagens. Felizmente, a plataforma possui algumas ferramentas especiais que lhe ajudam a controlar exatamente isso.

Neste artigo, por exemplo, vamos mostrar como habilitar o chamado Horas de sono. Com ele, você receberá um lembrete quando chegar à hora de dormir — bastando que você insira essas informações (de início e término aproximado da noite de sono).

Veja como habilitar! 😊

No iPhone ou iPad, abra o app do TikTok, vá até a aba “Perfil” e nos três risquinhos (no canto superior direito). Escolha Configurações e privacidade » Tempo de Tela » Horas de sono.

Habilite “Horas de sono” e escolha os horários de início e término da sua noite de sono. As horas de sono são ajustadas, no TikTok, para oito horas.

Você ainda pode desabilitar o modo apenas num dia específico. Para isso, desmarque “Horas de sono” e escolha “Desativar hoje”.