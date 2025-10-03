iPhone 17 Pro Max equipado com dissipador de calor bate 90% de estabilidade em benchmark

Um usuário do Reddit decidiu turbinar a capacidade de dissipação de calor do iPhone 17 Pro Max e instalou vários coolers para SSDs M.2 — o que, apesar de torná-lo um trambolho e tanto, de fato contribuiu para a performance do dispositivo em benchmarks.

Mais precisamente, o aparelho obteve quase 90% de estabilidade no teste 3DMark Steel Nomad. Para efeito de comparação, um laptop gamer equipado com placas AMD Ryzen 7 8845HS e NVIDIA GeForce RTX 4060 obteve cerca de 98% de estabilidade no mesmo teste.

Normalmente usados ​​para SSDs, os dissipadores possuem tubos de cobre e aletas de alumínio (algumas equipadas com pequenas ventoinhas), de modo a extrair o calor e dissipá-lo com muito mais eficiência do que o sistema passivo integrado — isto é, a câmara de vapor.

É claro que isso não passa de um experimento — afinal, utilizar o dispositivo desse modo seria impraticável —, mas ajuda a mostrar como o desenvolvimento de tecnologias de dissipação de calor podem aprimorar o desempenho dos dispositivos.

