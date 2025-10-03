MacMagazine no Ar #651: vaza o iPad Pro com “M5”, nova Siri, óculos da Apple, Powerbeats Fit e mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 651ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Eduardo Marques [@eduardomarques]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00Introdução
09:32iPad Pro com chip “M5” vaza em unboxing antes do seu anúncio oficial
21:37Nova Siri poderá ser lançada em março de 2026, alimentada pelo Gemini
29:00Apple deixa de lado headset mais barato para focar em óculos inteligentes, segundo a Bloomberg
37:10Powerbeats Fit são anunciados pela Apple como os substitutos dos Beats Fit Pro
40:08Para prevenir arranhões nos iPhones 17 Pro, bases MagSafe de Apple Stores ganham adesivo de silicone
45:45Encerramento
Gravação: 2 de outubro de 2025
Duração: 48min32
