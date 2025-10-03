macOS Tahoe 26 lento ou travando? O problema pode não estar no seu Mac

Se você for como eu, normalmente fica animado com os novos sistemas operacionais da Apple, mas também encara o lançamento com um pouco de hesitação. Neste ano, inclusive, estou adotando uma abordagem muito mais cautelosa em relação à instalação do macOS Tahoe 26.

Isso porque, se você navegar pelos fóruns de suporte da Apple, Reddit, X (ex-Twitter), Bluesky, Mastodon e similares, inevitavelmente encontrará as reclamações habituais que acompanham qualquer lançamento de sistema operacionais: bugs, problemas de desempenho, redução da duração da bateria, falhas de conectividade e por aí vai…

Algumas dessas reclamações podem ser por causa do macOS 26, outras podem ser um comportamento padrão após qualquer atualização (como lentidão temporária e quedas no desempenho da bateria) e algumas podem até ser devido a bugs no próprio sistema.

Um número notável de reclamações online sobre o macOS 26, porém, tem a ver com incompatibilidades de aplicativos ou com certos softwares simplesmente travando. Isso provavelmente depende mais dos aplicativos que você usa e do seu hardware específico, mas o fato é que eles abrangem diversos aplicativos, incluindo alguns aplicativos padrão da Apple.

Conforme apontado pelo heise online, o motivo aparentemente é uma incompatibilidade do sistema operacional com o framework Electron, usado por alguns aplicativos populares como 1Password, Slack, Discord, Spark, Trello e VS Code. Já existe uma correção disponível, mas os desenvolvedores ainda precisam atualizar seus apps implementando-a, o que pode levar alguns dias — considerando que eles estejam cientes do que está acontecendo.

Na prática, basta que um aplicativo Electron esteja em execução e não tenha sido minimizado para que todo o sistema fique lento, mesmo em Macs com configurações parrudas. Embora inicialmente pareça que as cargas da CPU e da GPU estejam baixas, um comportamento do WindowServer (processo que gerencia gráficos e operações de janelas no seu monitor) garante que os núcleos gráficos fiquem temporariamente sobrecarregados, causando a lentidão.

Se vários aplicativos Electron estiverem abertos, a situação piora, podendo também causar travamentos.

Ainda não há uma solução oficial e definitiva para o que está acontecendo (até existem algumas correções temporárias), então espera-se que a Apple esteja trabalhando nisso — inclusive para melhorar a fluidez do sistema de modo geral.

Vale notar que a companhia já está testando o macOS Tahoe 26.1, que presumivelmente corrigirá os principais problemas e bugs que estão afetando os usuários iniciais do sistema.

Qual tem sido sua experiência? Você encontrou alguma incompatibilidade grave com aplicativos ou problemas no macOS 26? Conte-nos abaixo! 😉