“O Ônibus Perdido” (com Matthew McConaughey) e “As Irmãs Grimm” estreiam no Apple TV+

O Apple TV+ lançou hoje o longa dramático “O Ônibus Perdido” (“The Lost Bus”), estrelado por Matthew McConaughey e America Ferrera, bem como a animação infantil “As Irmãs Grimm” (“The Sisters Grimm”), série de aventura e fantasia baseada nos livros de Michael Buckley.

Vamos conferir os detalhes de ambos, a seguir.

“O Ônibus Perdido”

Dirigido por Paul Greengrass e inspirado em eventos reais, “O Ônibus Perdido” acompanha um motorista de ônibus escolar e uma professora que lutam para salvar 22 crianças durante um dos incêndios mais mortais da história dos Estados Unidos. O longa é baseado no livro “Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire”, de Lizzie Johnson, que também atua como produtora executiva.

O elenco ainda conta com Yul Vazquez, Ashlie Atkinson e Spencer Watson. O roteiro foi escrito por Greengrass em parceria com Brad Ingelsby, que também é produtor ao lado de nomes como Jason Blum, Gregory Goodman e Jamie Lee Curtis.

“As Irmãs Grimm”

Já “As Irmãs Grimm” é voltada ao público infantil e familiar. A trama acompanha as irmãs órfãs Sabrina e Daphne Grimm, descendentes dos Irmãos Grimm, que passam a viver com a avó Relda na cidade de Ferryport Landing. Lá, elas descobrem que o local abriga personagens de contos de fadas — os chamados Everafters — e precisam equilibrar a convivência entre heróis e vilões, ao mesmo tempo em que investigam o mistério do desaparecimento de seus pais.

A série conta com seis episódios em sua primeira temporada. O elenco de vozes inclui Ariel Winter (como Sabrina), Leah Newman (como Daphne), Laraine Newman (como Relda), além de Billy Harris, Abubakar Salim e Harry Trevaldwyn.

O projeto foi desenvolvido por por Amy Higgins, que atua como showrunner, em parceria com Erica Rothschild. A produção é do estúdio Titmouse, responsável por animações como “O Pato e o Ganso” (“Duck & Goose”) e “Rã e Sapo” (“Frog and Toad”).

“O Ônibus Perdido” e “As Irmãs Grimm” já estão disponíveis globalmente no Apple TV+. Quem vai assistir? 🍿

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+.

