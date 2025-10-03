Objetivo do Apple Music é se tornar “uma MTV moderna”, diz executivo em entrevista

Em junho, a Maçã comemorou os dez anos do Apple Music com a inauguração de um estúdio em Culver City (Los Angeles, Estados Unidos) e, agora, destacou os próximos passos não só do serviço streaming, mas também da Beats (que segue expandindo sua linha de acessórios), em uma entrevista concedida ao pessoal do BGR [1, 2] nesse novo espaço.

O estúdio, como comentamos anteriormente, ocupa três andares e mais de 1.400 metros quadrados, reunindo salas de rádio, estúdios de gravação, cabines isoladas e um palco que, por si só, ocupa 370 metros quadrados. O espaço conta ainda com uma sala de mixagem em Áudio Espacial, além de corredores dedicados à memória do serviço. A estrutura soma-se a unidades já abertas em Paris (França), Londres (Reino Unido) e Nova York (EUA).

Segundo Oliver Schusser, vice-presidente de música, Beats e esportes da Apple, a meta é dar consistência à experiência do Apple Music em todas as plataformas. Recursos como a organização por pastas e o AutoMix estarem disponíveis simultaneamente no iOS 26 e no macOS Tahoe 26, por exemplo, seriam uma prova disso.

Após comparações com o Spotify, o executivo também defendeu que o serviço da Maçã já oferece um número parecido de funções sociais que seu rival, como o compartilhamento de playlists e a atividade de amigos, mas reforçou que o foco é atuar como uma plataforma cultural: “Uma MTV moderna”, disse.

No lado da Beats, o executivo ressaltou que “Beats é Apple”, embora mantenha a equipe própria de engenheiros e design. A integração entre as duas marcas resultou, por exemplo, no sensor cardíaco dos Powerbeats Pro 2, que depois apareceu nos AirPods Pro 3. A linha Powerbeats Fit, por sua vez, foi apresentada como uma opção voltada para atividades esportivas, com design pensado para estabilidade durante exercícios.

A marca também ampliou a sua atuação para além do áudio. Cases para iPhone e cabos USB-C passaram a ser vendidos pela empresa fundada por Dr. Dre após experiências bem-sucedidas em edições especiais com artistas de dispositivos da marca.

José Adorno/BGR

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

