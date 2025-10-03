Promoções na App Store: Teslagrad, Nerd Survivors, Sismo: Vibration Meter & Alert e mais!

Fechando a semana com a nossa seleção de promoções na App Store!
Teslagrad, criado pelo pessoal da Playdigious, é uma aventura bem divertida e, por isso, a nossa escolha do dia.
No Reino de Elektropia, o rei governa de forma firme, combatendo qualquer tentativa de desenvolvimento da seita de magos tecnológicos — que possuem uma enorme torre no centro da cidade homônima ao título do jogo.
Teslagrad é um jogo de plataformas 2D com enigmas e elementos de ação no qual o magnetismo e outros poderes eletromagnéticos são a chave para avançar por todo o jogo e, consequentemente, descobrir os segredos há muito abandonados na Torre Tesla. Embarque em uma aventura na pele de um jovem rapaz armado com a tecnologia Teslamancer ancestral. Abra caminho pela Torre Tesla e supere a enorme variedade de desafios e enigmas.
Com gráficos desenhados à mão, jogabilidade competitiva e diversos desafios, o game é garantia de diversão não só para o final de semana, mas para o período de férias também! 😎
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$80 em descontos:
Jogos
Jogo de ação.
Jogo de estratégia.
Diversão educacional para crianças.
Pinball.
Aplicativos
Seu dispositivo como um sismógrafo.
Emulador de videogame.
Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😎