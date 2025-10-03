★ Robôs aspiradores da Roborock: saiba qual o perfeito para a sua casa!

A Roborock lançou três modelos populares de robôs aspiradores: o flagship premium Qrevo Edge, o modelo intermediário completo QR 598 e o modelo com estação de limpeza e melhor custo-benefício Q10 Vf+.
Acreditamos que eles sejam os produtos ideais para ajudá-lo a manter a sua casa limpa com facilidade e, para lhe auxiliar na escolha, preparamos um post detalhado com as as principais características desses três modelos.
Comecemos com uma tabela comparativa rápida:
|Características
|Qrevo Edge (flagship completo)
|QR 598 (completo e econômico)
|Q10 Vf+ (alto custo-benefício com coletor de poeira)
Q10 Vf (sem base de coleta de poeira)
|Sucção
|18.500Pa
|8.000Pa
|10.000Pa
|Tipo de esfregão
|Mop de dupla rotação (200rpm)
|Mop de dupla rotação (200rpm)
|Mop de vibração de alta frequência (3.000 vezes/min)
|Núcleo anti-emaranhamento
|Escova principal DuoDivide e escova lateral FlexiArm Arc
|Sistema anti-emaranhamento com certificação SGS
|Escova principal JawScrapers Comb e escova lateral anti-enrosco
|Tecnologia de prevenção de obstáculos
|Tecnologia de reconhecimento reativo de obstáculos com IA
|Sruture Light
|Desvio reativo de obstáculos
|Tecnologia de navegação
|PreciSense LiDAR
|Navegação LiDAR
|Navegação LiDAR
|Função da base
|Base multifuncional com lavagem do mop em água quente, secagem, autoesvaziamento de pó e reabastecimento automático de água
|Mop com lavagem e secagem automáticas, autoesvaziamento de pó e reabastecimento de água
|Autoesvaziamento de pó
|Características exclusivas
|Base AdaptiLift com elevação inteligente
|Funções equilibradas e práticas
|Mop com sistema de elevação inteligente
|Preço de referência
|R$8.499,00
|R$5.499,00
|R$3.499,00 (Q10 Vf+)
Qrevo Edge: experiência premium totalmente automatizada
O Qrevo Edge é ideal para usuários que buscam a experiência de limpeza inteligente de alto nível e desejam maximizar a praticidade.
Confira suas características:
- Limpeza eficiente: com uma potência de sucção ultraforte de 18.500Pa, ele remove efetivamente ácaros, sujeira e detritos profundamente incrustados em frestas do piso e carpetes. Os dois panos de limpeza rotativos (200rpm) ajudam a eliminar manhas persistentes.
- Excelente desempenho anti-emaranhamento: sua tecnologia anti-emaranhamento proporciona uma taxa extremamente baixa de enrolamento de pelos, reduzindo significativamente a necessidade de limpeza manual do rolo escova e ajudando a manter a sucção estável.
- Adaptação inteligente: o sistema AdaptiLift eleva o módulo de limpeza inteligentemente para transpor limiares complexos. A função de evitação de obstáculos com IA identifica e desvia de diversos obstáculos comuns.
- Estação multifuncional: a base oferece lavagem dos panos com água quente a 75°C (ajuda a dissolver gordura), secagem com ar quente, esvaziamento automático do dustbin e recarga automática do tanque de água do robô.
QR 598: a opção completa com melhor custo-benefício
Ideal para famílias que buscam funcionalidades confiáveis de limpeza com menos manutenção manual.
O QR 598 conta com as seguintes características:
- Funcionalidades práticas: com potência de sucção de 8.000Pa e panos duplos rotativos com elevador automático, elimina eficientemente poeira, migalhas, pelos de animais e outros resíduos do dia a dia.
- Anti-emaranhamento certificado: sistema anti-emaranhamento certificado pela SGS reduz efetivamente o acúmulo de pelos no rolo escova, sendo especialmente recomendado para lares com múltiplos animais de estimação ou pessoas com cabelos longos.
- Estação de serviço prático: a base oferece lavagem automática, secagem dos panos (evitando mofo e bactérias), esvaziamento automático do reservatório de pó e recarga do tanque de água do robô.
Q10 Vf+: opção com foco em custo-benefício e coleta automatizada de resíduos
Ideal para usuários que priorizam a relação custo-benefício e desejam reduzir a frequência de esvaziamento do reservatório de poeira.
Ao adquiri-lo, você obtém:
- Poder de limpeza confiável: a sucção de 10.000Pa consegue lidar com poeira profunda e ácaros em carpetes. O sistema de esfregão Vibrarise 2.0 realiza 3.000 movimentos de limpeza por minuto, removendo manchas difíceis.
- Dupla proteção contra emaranhados: a escova principal JawScrapers Comb e a escova lateral especial anti-emaranhamento reduzem efetivamente o enrolamento de pelos, diminuindo a frequência de manutenção.
- Navegação inteligente e desvio de obstáculos: equipado com desvio reativo de obstáculos e sistema de navegação LiDAR, capaz de planejar rotas mesmo em ambientes bagunçados.
- Coleta automática de poeira: vem com base de coleta automática, com saco de pó de 2,7L que oferece aproximadamente 7 semanas de uso sem manutenção.
- Opção adicional: também está disponível o modelo Q10 Vf individual, sem base de coleta automática, com preço mais acessível.
Como escolher?
Você pode selecionar de acordo com suas necessidades de limpeza, orçamento e preferência por recursos inteligentes, considerando a tabela e os destaques acima:
- Se busca a experiência mais avançada em inteligência e funcionalidades completas, e o orçamento permite, o Qrevo Edge é a melhor opção.
- Se deseja uma experiência de limpeza automática confiável, com funções de lavagem, secagem e coleta automática de poeira, o QR 598 pode ser mais adequado.
- Se valoriza um bom equilíbrio entre custo-benefício e praticidade de coleta de poeira a longo prazo, o Q10 Vf+ é uma escolha interessante.
Esperamos que este guia detalhado ajude-o a tomar uma decisão mais informada e encontrar o parceiro de limpeza ideal para o seu lar!
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo fruto de um acordo comercial com um anunciante, que não influenciou a nossa opinião. O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.