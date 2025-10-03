★ Robôs aspiradores da Roborock: saiba qual o perfeito para a sua casa!

A Roborock lançou três modelos populares de robôs aspiradores: o flagship premium Qrevo Edge, o modelo intermediário completo QR 598 e o modelo com estação de limpeza e melhor custo-benefício Q10 Vf+.

Acreditamos que eles sejam os produtos ideais para ajudá-lo a manter a sua casa limpa com facilidade e, para lhe auxiliar na escolha, preparamos um post detalhado com as as principais características desses três modelos.

Comecemos com uma tabela comparativa rápida:

Características Qrevo Edge (flagship completo) QR 598 (completo e econômico) Q10 Vf+ (alto custo-benefício com coletor de poeira)



Q10 Vf (sem base de coleta de poeira) Sucção 18.500Pa 8.000Pa 10.000Pa Tipo de esfregão Mop de dupla rotação (200rpm) Mop de dupla rotação (200rpm) Mop de vibração de alta frequência (3.000 vezes/min) Núcleo anti-emaranhamento Escova principal DuoDivide e escova lateral FlexiArm Arc Sistema anti-emaranhamento com certificação SGS Escova principal JawScrapers Comb e escova lateral anti-enrosco Tecnologia de prevenção de obstáculos Tecnologia de reconhecimento reativo de obstáculos com IA Sruture Light Desvio reativo de obstáculos Tecnologia de navegação PreciSense LiDAR Navegação LiDAR Navegação LiDAR Função da base Base multifuncional com lavagem do mop em água quente, secagem, autoesvaziamento de pó e reabastecimento automático de água Mop com lavagem e secagem automáticas, autoesvaziamento de pó e reabastecimento de água Autoesvaziamento de pó Características exclusivas Base AdaptiLift com elevação inteligente Funções equilibradas e práticas Mop com sistema de elevação inteligente Preço de referência R$8.499,00 R$5.499,00 R$3.499,00 (Q10 Vf+)

Qrevo Edge: experiência premium totalmente automatizada

O Qrevo Edge é ideal para usuários que buscam a experiência de limpeza inteligente de alto nível e desejam maximizar a praticidade.

Confira suas características:

Limpeza eficiente : com uma potência de sucção ultraforte de 18.500Pa, ele remove efetivamente ácaros, sujeira e detritos profundamente incrustados em frestas do piso e carpetes. Os dois panos de limpeza rotativos (200rpm) ajudam a eliminar manhas persistentes.

: com uma potência de sucção ultraforte de 18.500Pa, ele remove efetivamente ácaros, sujeira e detritos profundamente incrustados em frestas do piso e carpetes. Os dois panos de limpeza rotativos (200rpm) ajudam a eliminar manhas persistentes. Excelente desempenho anti-emaranhamento : sua tecnologia anti-emaranhamento proporciona uma taxa extremamente baixa de enrolamento de pelos, reduzindo significativamente a necessidade de limpeza manual do rolo escova e ajudando a manter a sucção estável.

: sua tecnologia anti-emaranhamento proporciona uma taxa extremamente baixa de enrolamento de pelos, reduzindo significativamente a necessidade de limpeza manual do rolo escova e ajudando a manter a sucção estável. Adaptação inteligente : o sistema AdaptiLift eleva o módulo de limpeza inteligentemente para transpor limiares complexos. A função de evitação de obstáculos com IA identifica e desvia de diversos obstáculos comuns.

: o sistema AdaptiLift eleva o módulo de limpeza inteligentemente para transpor limiares complexos. A função de evitação de obstáculos com IA identifica e desvia de diversos obstáculos comuns. Estação multifuncional: a base oferece lavagem dos panos com água quente a 75°C (ajuda a dissolver gordura), secagem com ar quente, esvaziamento automático do dustbin e recarga automática do tanque de água do robô.

QR 598: a opção completa com melhor custo-benefício

Ideal para famílias que buscam funcionalidades confiáveis de limpeza com menos manutenção manual.

O QR 598 conta com as seguintes características:

Funcionalidades práticas : com potência de sucção de 8.000Pa e panos duplos rotativos com elevador automático, elimina eficientemente poeira, migalhas, pelos de animais e outros resíduos do dia a dia.

: com potência de sucção de 8.000Pa e panos duplos rotativos com elevador automático, elimina eficientemente poeira, migalhas, pelos de animais e outros resíduos do dia a dia. Anti-emaranhamento certificado : sistema anti-emaranhamento certificado pela SGS reduz efetivamente o acúmulo de pelos no rolo escova, sendo especialmente recomendado para lares com múltiplos animais de estimação ou pessoas com cabelos longos.

: sistema anti-emaranhamento certificado pela SGS reduz efetivamente o acúmulo de pelos no rolo escova, sendo especialmente recomendado para lares com múltiplos animais de estimação ou pessoas com cabelos longos. Estação de serviço prático: a base oferece lavagem automática, secagem dos panos (evitando mofo e bactérias), esvaziamento automático do reservatório de pó e recarga do tanque de água do robô.

Q10 Vf+: opção com foco em custo-benefício e coleta automatizada de resíduos

Ideal para usuários que priorizam a relação custo-benefício e desejam reduzir a frequência de esvaziamento do reservatório de poeira.

Ao adquiri-lo, você obtém:

Poder de limpeza confiável : a sucção de 10.000Pa consegue lidar com poeira profunda e ácaros em carpetes. O sistema de esfregão Vibrarise 2.0 realiza 3.000 movimentos de limpeza por minuto, removendo manchas difíceis.

: a sucção de 10.000Pa consegue lidar com poeira profunda e ácaros em carpetes. O sistema de esfregão Vibrarise 2.0 realiza 3.000 movimentos de limpeza por minuto, removendo manchas difíceis. Dupla proteção contra emaranhados : a escova principal JawScrapers Comb e a escova lateral especial anti-emaranhamento reduzem efetivamente o enrolamento de pelos, diminuindo a frequência de manutenção.

: a escova principal JawScrapers Comb e a escova lateral especial anti-emaranhamento reduzem efetivamente o enrolamento de pelos, diminuindo a frequência de manutenção. Navegação inteligente e desvio de obstáculos : equipado com desvio reativo de obstáculos e sistema de navegação LiDAR, capaz de planejar rotas mesmo em ambientes bagunçados.

: equipado com desvio reativo de obstáculos e sistema de navegação LiDAR, capaz de planejar rotas mesmo em ambientes bagunçados. Coleta automática de poeira : vem com base de coleta automática, com saco de pó de 2,7L que oferece aproximadamente 7 semanas de uso sem manutenção.

: vem com base de coleta automática, com saco de pó de 2,7L que oferece aproximadamente 7 semanas de uso sem manutenção. Opção adicional: também está disponível o modelo Q10 Vf individual, sem base de coleta automática, com preço mais acessível.

Como escolher?

Você pode selecionar de acordo com suas necessidades de limpeza, orçamento e preferência por recursos inteligentes, considerando a tabela e os destaques acima:

Se busca a experiência mais avançada em inteligência e funcionalidades completas, e o orçamento permite, o Qrevo Edge é a melhor opção.

Se deseja uma experiência de limpeza automática confiável, com funções de lavagem, secagem e coleta automática de poeira, o QR 598 pode ser mais adequado.

Se valoriza um bom equilíbrio entre custo-benefício e praticidade de coleta de poeira a longo prazo, o Q10 Vf+ é uma escolha interessante.

Esperamos que este guia detalhado ajude-o a tomar uma decisão mais informada e encontrar o parceiro de limpeza ideal para o seu lar!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo fruto de um acordo comercial com um anunciante, que não influenciou a nossa opinião. O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.