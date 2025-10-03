Navegue

Usuários dos AirPods Pro 3 relatam problemas de áudio e até feridas

Bruno S. Gentile
03/10/2025 • 18:25

Alguns usuários têm relatado problemas com os AirPods Pro 3. As reclamações mencionam tanto ruídos anormais quanto desconforto físico durante o uso, gerando, em alguns casos, até mesmo feridas.

Nosso leitor Luiz Felipe de Paula, por exemplo, relatou que precisou trocar duas unidades do modelo devido a um ruído contínuo semelhante a estática, mesmo em ambientes silenciosos. Segundo ele, um especialista da Apple Store deu a entender que a empresa estaria ciente do problema.

Na parte de som, proprietários afirmam escutar um chiado constante, comparado a estática ou “barulhos de oceano”, especialmente quando o Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) está ativado. Há ainda menções a um assovio agudo intermitente, descrito como incômodo em ambientes silenciosos ou durante voos.

Ocean/ static noise with AirPods Pro 3, anyone else?
byu/No_Story_1723 inAirpodsPro

Ademais, conforme notado pelo leitor Fernandu Douglas Vieira, surgiram queixas sobre o design da nova geração. Um usuário publicou uma foto mostrando sangue em um dos fones, alegando que o novo sensor lateral teria causado feridas após alguns dias de uso. Outros confirmam dores e irritações, mesmo após trocar as ponteiras de silicone.

AirPod pro 3 design flaw?
byu/No-Supermarket-2671 inairpods

O histórico também chama atenção, com a primeira e a segunda gerações dos AirPods Pro tendo lotes afetados por problemas.

Até o momento, a Apple não se pronunciou oficialmente sobre as queixas.

AirPods Pro 3 (miniatura)
Em breve AirPods Pro 3 de Apple Preço à vista: R$2.429,10
Preço parcelado: R$2.699,00 em até 12x

