Vídeo: Powerbeats Fit — sem novidades após 4 anos, Apple?!

Há poucos dias, a Beats — uma subsidiária da Apple — anunciou os (bastante antecipados) Powerbeats Fit.

Publicidade

Num rebranding como esse (afinal, seus antecessores eram os Beats Fit Pro), espera-se que o upgrade do produto em termos de características seja um tanto significativo.

Mas… será que é? Confira o nosso vídeo completo sobre eles:

Em suma, esses fones eram sensacionais e tinham apenas um grande calcanhar de Aquiles quando foram originalmente lançados, em 2021-22. Agora, tantos anos depois, fica difícil justificar tamanha estagnação — ainda mais frente aos também recém-lançados Powerbeats Pro 2, que avançaram legal.

Publicidade

Apple, você pode fazer melhor.

Com a Toki AI, você pode organizar seus compromissos, reuniões, tarefas e eventos em um só lugar, de forma rápida e sem complicação, usando inteligência artificial de ponta. Sincronize automaticamente suas agendas do Google Calendar e do Apple Calendar, centralizando tudo em um único app e permitindo que você tenha visibilidade de todos os seus calendários com mais praticidade no dia a dia.

Crie eventos por voz, áudio, texto, imagens ou prints, seja pelo app ou pelo nosso bot no WhatsApp. Receba lembretes inteligentes e mantenha sua agenda sempre atualizada, garantindo que nada fique de fora. Com a Toki AI, você tem mais controle sobre o seu tempo e uma rotina muito mais organizada.