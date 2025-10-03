Navegue

Vídeo: Powerbeats Fit — sem novidades após 4 anos, Apple?!

Rafael Fischmann
03/10/2025 • 10:10
Leitura de 1 minuto

Há poucos dias, a Beats — uma subsidiária da Apple — anunciou os (bastante antecipados) Powerbeats Fit.

Num rebranding como esse (afinal, seus antecessores eram os Beats Fit Pro), espera-se que o upgrade do produto em termos de características seja um tanto significativo.

Mas… será que é? Confira o nosso vídeo completo sobre eles:

YouTube video
Em suma, esses fones eram sensacionais e tinham apenas um grande calcanhar de Aquiles quando foram originalmente lançados, em 2021-22. Agora, tantos anos depois, fica difícil justificar tamanha estagnação — ainda mais frente aos também recém-lançados Powerbeats Pro 2, que avançaram legal.

Apple, você pode fazer melhor.

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
