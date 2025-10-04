Navegue

Como adicionar fotos automaticamente em um álbum no Google Fotos

Pedro Henrique Nunes
04/10/2025 • 16:30
Se você curte manter as suas fotos e os seus vídeos organizados em álbuns no Google Fotos, uma dica muito bacana pode facilitar a sua vida. Trata-se da possibilidade de adicionar as fotos de forma automática em um álbum — ao selecionar uma pessoa ou um animal de estimação. Assim, não é preciso fazer esse processo de forma manual — ajudando-o a economizar tempo.

A seguir, veja como fazer esse processo nos iPhones, iPads e também na web, usando o seu navegador de preferência! 😉

Como adicionar fotos automaticamente em um álbum pelo iPhone/iPad

Com o aplicativo aberto no seu dispositivo, acesse a aba “Álbuns” e escolha um deles. Depois, toque nos três pontinhos (no canto superior direito) e vá em “Adicionar fotos automaticamente”.

Marque as pessoas/os animais de estimação, escolha se quer ou não adicionar também as fotos existentes e depois toque em “OK”.

Com isso, você receberá uma notificação sempre que uma foto for adicionada ao álbum.

Como adicionar fotos automaticamente em um álbum pela web

Com o site do Google Fotos aberto, clique em “Álbuns” (na barra lateral esquerda) e em cima daquele que quiser.

Vá até os três pontinhos (no canto superior direito), em “Opções” e no “+”, abaixo de “Adicionar fotos automaticamente” para escolher a pessoa ou o animal de estimação.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
