Como alterar a ordenação de mídias em um álbum no Google Fotos [iPhone, iPad e web]

Para manter as suas fotos organizadas, o Google Fotos permite criar álbuns. Assim, é possível fazer um dedicado a uma viagem ou um momento especial que tenha vivido, por exemplo.

Publicidade

Para tornar essa experiência ainda melhor, o aplicativo de gerenciamento de mídias do Google também oferece a opção de alterar a forma como elas serão exibidas: com as mais antigas, as mais recentes ou as adicionadas recentemente aparecendo primeiro.

Veja como alterar isso! 📸

Como alterar a ordem das mídias dentro de um álbum do Google Fotos no iPhone/iPad

Com o Google Fotos aberto, toque na aba “Álbuns” (na parte inferior) e selecione um deles.

Em seguida, vá até as duas setinhas (na parte superior direita) para escolher uma das três opções.

Como alterar a ordem das mídias dentro de um álbum do Google Fotos na web

Acesse o site do Google Fotos no seu navegador e clique na aba “Álbuns”, na barra lateral esquerda. Selecione o desejado, vá até os três pontinhos (no canto superior direito), em “Editar álbum” e nas setinhas para alterar a ordem de visualização.