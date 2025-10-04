Como criar um adesivo a partir de uma foto no Google Fotos

Quem usa o aplicativo Fotos (Photos) dos iPhones e iPads já deve saber que é possível criar adesivos a partir das imagens armazenadas nele — a fim de compartilhá-las usando o iMessage, o WhatsApp ou outros mensageiros.

Ocorre que, recentemente, o Google Fotos também ganhou tal função dentro de seu aplicativo. O processo é basicamente o mesmo da opção nativa da Apple, como veremos a seguir! 📸

Antes de mais nada, certifique-se de que o app do Google Fotos está atualizado para a versão mais recente.

Em seguida, localize, na fototeca, a imagem que deseja transformar em figurinha. Mantenha o dedo pressionado em cima da tela por alguns segundos até que o objeto se sobressaia.

Escolha, então, entre “Copiar” (para colar em algum outro app) ou “Compartilhar”. Simples, assim!