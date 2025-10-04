Como gerar um código QR para compartilhar álbuns no Google Fotos

O Google Fotos oferece para seus usuários a possibilidade de compartilhar álbuns por meio de códigos QR, o que facilita o acesso rápido a imagens em diferentes dispositivos.

Em vez de copiar o enviar links longos, o usuário pode simplesmente mostrar o código para que outra pessoa escaneie-o e tenha acesso ao conteúdo. A seguir, explicamos o passo a passo para criar o código para qualquer álbum no iPhone e no iPad.

No seu iPhone ou iPad, abra o app Google Fotos. Selecione o álbum que deseja compartilhar, na aba “Álbuns”. Toque em Compartilhar » Mostrar QR code. Escaneie o código QR gerado em outro dispositivo para acessar o álbum.

Ainda é possível capturar a tela do código QR para compartilhá-lo offline ou até mesmo imprimi-lo. Qualquer pessoa que escaneá-lo, claro, terá acesso ao álbum.