Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Depositphotos
Ícone do Google Fotos

Como gerar um código QR para compartilhar álbuns no Google Fotos

Bruno S. Gentile
04/10/2025 • 15:00
Leitura de 1 minuto

O Google Fotos oferece para seus usuários a possibilidade de compartilhar álbuns por meio de códigos QR, o que facilita o acesso rápido a imagens em diferentes dispositivos.

Publicidade

Em vez de copiar o enviar links longos, o usuário pode simplesmente mostrar o código para que outra pessoa escaneie-o e tenha acesso ao conteúdo. A seguir, explicamos o passo a passo para criar o código para qualquer álbum no iPhone e no iPad.

  1. No seu iPhone ou iPad, abra o app Google Fotos.
  2. Selecione o álbum que deseja compartilhar, na aba “Álbuns”.
  3. Toque em Compartilhar » Mostrar QR code.
  4. Escaneie o código QR gerado em outro dispositivo para acessar o álbum.

Ainda é possível capturar a tela do código QR para compartilhá-lo offline ou até mesmo imprimi-lo. Qualquer pessoa que escaneá-lo, claro, terá acesso ao álbum.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Como alterar a ordenação de mídias em um álbum no Google Fotos [iPhone, iPad e web]
Posts relacionados