Eis o grupo que estará conosco no MM Tour XIII!

Está chegando! 😀

Daqui a menos de uma semana, embarcaremos rumo ao Vale do Silício para a 13ª edição do MM Tour. Que maravilha!

Estaremos num grupo de 13 leitores do MacMagazine (mais este que vos escreve e o Edu), durante uma semana juntos para visitar marcos históricos, museus, empresas bacanas e, é claro, também turistar de monte em San Francisco (Califórnia, EUA) e região.

A seguir, vocês conhecerão o grupo que nos acompanhará desta vez:

Alexandre Pergher Amaro Gaúcho de 33 anos, mora em Caxias do Sul (RS). Técnico em Informática e bacharel em Ciência da Computação. Especialista em Tecnologia da Informação com mais de 17 anos de experiência. Fã da Apple e do MacMagazine desde 2009, quando teve a oportunidade de adquirir seu primeiro iPhone.

Cristian Silva Gaúcho, vive na Alemanha há oito anos, onde atua como engenheiro de software. Fã da Apple desde 2010, quando adquiriu seu primeiro iPhone 4. Na expectativa por conhecer a icônica garagem da Apple e o Infinite Loop. Está extremamente animado para sua primeira visita aos Estados Unidos, especialmente na companhia dos amigos do MM.

Denis Hideki Yoshida Nascido em Mogi das Cruzes (SP), atualmente mora em São Paulo. Engenheiro de Software e apaixonado por tecnologia. Fã da Apple desde o iPod nano, o MM Tour sempre foi uma vontade e um objetivo e que nesta edição será possível participar. Será uma experiência única conhecer o Vale do Silício com o MacMagazine!

Evandro Dessani Gomes Engenheiro com 20+ anos de estrada em TI & dados, aterrissou nos EUA em 2019 com uma bagagem de sonhos, código e café. Subiu pelotões técnicos até virar líder — hoje atua como Senior Director de Data & Analytics numa grande empresa dos EUA. Pai de dois: um menino e uma menina que são o que Evandro tem de mais precioso. Nos momentos livres (cada vez mais raros), escapa para maratonas de séries, experimentos tecnológicos no “garage lab” — tudo para recarregar a mente (é claro). Apaixonado por tecnologia, “se suja de código” sempre que possível — já construiu pipelines, arquiteturas escaláveis, otimizações e integrações complexas. E sim: é fã do ecossistema Apple desde sempre. Esta será sua segunda (talvez terceira) viagem ao Vale do Silício, mas agora com o grupo do MM Tour: espera voltar com ideias frescas, conexões inspiradoras e alma abastecida de inovação. Onward!

Ewertton Oliveira Pernambucano de Recife, aos 30 anos está prestes a realizar o sonho que tem desde os 15, quando assistiu pela primeira vez ao filme “Piratas do Vale do Silício” e ficou fissurado no mundo Apple. Começou a pesquisar e encontrou o MacMagazine, a partir daí se tornou leitura diária. Nesse período, comprou seu primeiro Mac mini G4 usado e teve sua primeira imersão no mundo Apple. Logo depois, vieram um iPod touch de quarta geração, um iPad de terceira geração e o resto é história. Se formou em Engenharia da Computação e trabalha já há nove anos na área, como QA. No último ano, tem investido no seu projeto próprio — um app chamado Pointer que pretende ser como uma bússola de experiências de lugares pros usuários. E agora estará embarcando pro MM Tour para cumprir o sonho que o menino de 15 anos teve ao assistir àquele filme.

Lucas Caton É engenheiro de software (web e iOS) e tem um coração nerd. Com 38 anos, nasceu no interior de São Paulo e, desde 2013, mora na Austrália com a esposa e os dois filhos. Trabalhou por dois anos como gerente de engenharia, mas sua paixão por código o levou de volta à programação. É faixa preta de Taekwondo, entusiasta de IA, ama videogames, podcasts e acompanha notícias de tecnologia, principalmente sobre a Apple — inclusive, é colaborador do MacMagazine desde 2014, escrevendo no site esporadicamente.

João Miranda Com 29 anos, é capixaba de uma pequena ilha do Espírito Santo, mas já se acostumou à vida agitada de São Paulo, onde fundou a Talqui, empresa que ocupa boa parte do seu tempo e energia. Sempre apaixonado por tecnologia, construiu sua carreira em grandes empresas no Brasil e fora dele, mas nunca deixou de ser um “Apple fanboy”. Desde o seu primeiro iPhone 5, acompanha de perto o MacMagazine e sempre teve vontade de viver a experiência do MM Tour. Essa será a sua primeira vez no Vale do Silício e está animado para mergulhar na cultura tech de perto e, claro, fazer novas conexões ao longo da viagem.

Marcelo Pergher Amaro Gaúcho, 27 anos. Atua como Software Engineering Coordinator na Blip. É apaixonado por games e tecnologia. Embora já tenha ido profissionalmente à convite da Meta, será sua primeira experiência turística pela região de San Francisco.

Marco Queiroz Paulista, natural de Ribeirão Preto, tem 34 anos, é noivo, entusiasta de aviação e viagens. Vive tecnologia desde que viu o primeiro eletrônico funcionando na sua frente. Formado em Ciências da Computação, atualmente trabalha como líder técnico de desenvolvimento de software. Conheceu o MacMagazine e o mundo Apple em 2018 por meio do seu MacBook Air, e desde então aproveita todo o ecossistema Apple ao máximo. Participará da sua primeira viagem internacional, e direto para o Vale do Silício, com o MM Tour!

Michel Flaifel Paulistano, 43 anos, casado, engenheiro civil, apaixonado por tecnologia, viajar e esportes. Applemaníaco desde 2009, nunca mais largou o MacMagazine. A viagem ao Vale do Silício já estava na programação, só esperando a oportunidade, e o MM Tour veio na hora certa.

Raphael Sperle Carioca de 44 anos, pai e empreendedor, trabalhando há mais de 18 anos com marketing e tecnologia. Hoje divide seu tempo entre liderar sua consultoria e uma startup da qual é sócio. Sempre teve o sonho de conhecer o Vale do Silício e viver de perto a atmosfera de inovação. Finalmente chegou a hora de participar do MM Tour! 😉

Rômulo Teixeira Vilela Pernambucano de Recife, Engenheiro Eletricista com Doutorado em Gerenciamento de Riscos pela UFPE. Trabalhou desde sempre na Eletrobrás – CHESF. Apaixonado por tecnologia desde que trocou sua Régua de Cálculo por uma calculadora Texas Científica. Nunca se afastou de programação nem de novas tecnologias. Logo que surgiu a Apple, sempre esteve consumindo as inovações de Steve Jobs. Esteve em Cupertino na sede da Apple pela primeira vez em 2008. Gosta de violão e de um bom forrozinho.

Rômulo Vilela Com 38 anos, é pernambucano, casado, papai de Liz e Tom, e apaixonado por tecnologia. Formado em Engenharia de Telecomunicações, une experiência em programação e análise de dados com uma visão prática e estratégica, sempre buscando transformar desafios em soluções simples e eficientes.

Aos interessados no MM Tour XIV, pretendemos realizá-lo daqui a cerca de um ano e as vagas serão abertas até o final de outubro (obviamente, patrões têm preferência), para que todos tenham tempo de sobra para planejar as férias com antecedência. Fiquem ligados!

Até breve, pessoal! ✈️