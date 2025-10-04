MM Fórum: iPhone 15 descascando, Atividades ao Vivo no macOS e CarPlay e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|iPhone 15 descascando
|André Terra de Carvalho
|2
|Live Activities no MacOS e CarPlay
|Rogerio Armellini
|2
|Relatos de sucesso com Gift Card da Apple comprado pelo Banco Inter Global
|brunobacha
|1
|Dúvida a respeito de melhores mochilas e uso de Powerbank e Cartão SD como memória fixa no Macbook
|lacasoni
|1
|Airpods Pro 2 versus máquina de lavar
|mateusesm
|1
Boas discussões, pessoal! 😉