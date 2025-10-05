Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 7 minuto

A HUAWEI está dominando a China — e a Apple deveria se preocupar com isso

Derson Lopes
05/10/2025 • 10:30
HUAWEI

O presidente estadunidense Donald Trump tem tomado decisões polêmicas em suas relações com outros países, como no caso recente do “tarifaço” contra o Brasil. Um dos principais alvos do mandatário tem sido a China, atual rival global do seu país. 

Publicidade

Nessa guerra político-comercial, muitas empresas são abaladas e sofrem para sobreviver em novos cenários. Ainda no primeiro mandato de Trump, uma empresa chinesa entrou em sua lista proibida, sofrendo graves sanções: a HUAWEI.

Sob acusações de espionagem e conspiração financeira internacional, os chips e devices da companhia foram banidos dos EUA e, por consequência, de alguns outros países. Além disso, o Google foi proibido de fornecer o Android para os aparelhos da HUAWEI.

Nesse cenário complexo, muitos declararam o fim da empresa e proclamaram que ela deixaria de existir ou passaria a ser um player irrelevante no cenário global. Passados alguns anos, com as restrições americanas ainda vigentes (e sem previsão de mudança nesse segundo mandato de Trump), o contexto atual é bem diferente do profetizado.

Publicidade

Em visita recente à China, fiquei impressionado com a quantidade de lojas próprias da HUAWEI, sempre lotadas e com uma imensa gama de produtos que vão de celulares a carros elétricos. A partir da observação e de uma pesquisa um pouco mais aprofundada, pude perceber que, ao invés de minguante, a HUAWEI cresce de maneira acelerada — e em breve poderá ocupar protagonismo global no mercado tecnológico.

A seguir, compartilho os dados que me levaram a essa conclusão.

A reconquista do mercado chinês

Com conceitos que lembram demais (para não dizer copiam) as Apple Stores, a HUAWEI pulverizou suas lojas pela China.

Publicidade

Espaços de experiência, ambiente “premium”, serviço pós-venda reforçado e foco no cliente são algumas das estratégias de varejo adotadas. Lojas de rua, lojas de shopping, lojas pequenas, megastores, com diferentes formatos e públicos-alvo… a empresa se tornou onipresente nas principais cidades do país.

HUAWEI
HUAWEI
HUAWEI

A ideia foi reconstruir a aura da marca nacional como sinônimo de inovação e prestígio, e não apenas de utilidade. Essas lojas também ajudam a solidificar o ecossistema HarmonyOS, fortalecendo o vínculo com usuários e garantindo fidelidade local, que pode ser exportada em mercados adjacentes.

Para se ter uma ideia do poder de fogo, no segundo trimestre de 2025, em meio a uma retração de aproximadamente 4% no mercado doméstico, a HUAWEI alcançou impressionantes 18,1% de participação nas vendas de smartphones, com vendas aproximadas de 12,5 milhões de unidades — um salto de 17,6% em relação ao ano anterior. Em 2024, a receita bateu 862,1 bilhões de yuans (~US$118,2 bilhões), com crescimento de 22,4% frente a 2023.

Publicidade

Com uma base tão sólida, a empresa pode começar a mirar além da China, com capacidade para investir em expansão, inovação e presença internacional.

Expansão externa: Europa, África e mercados emergentes

Em diversos países europeus, é impossível ignorar a presença marcante da HUAWEI nos outdoors e em outros diversos canais de mídia. Além da sua marca, a empresa também tem uma parceria estratégica com a Honor, com quem compartilha o seu ecossistema. A Honor cresceu 20% apenas no primeiro trimestre de 2025, tornando-se a quarta maior marca de smartphones no continente.

Na África, a marca registrou 161% de crescimento no segundo trimestre de 2025, com 800 mil unidades vendidas e 4% de market share, fora a venda de outros produtos.

Em infraestrutura de redes (RAN/5G etc.), a HUAWEI continua um dos líderes globais — mantendo mais de 30% de market share em muitos relatórios e assegurando presença estratégica em países emergentes.

A HUAWEI já está testando territórios, sem expor todas as peças publicamente, mas construindo influência de forma segmentada e estrategicamente capilar.

Inovação em dispositivos

Se a Apple ainda evita dobráveis “radicais”, pensando em lançar algo em 2026, a HUAWEI está dobrando sua aposta com avanços agressivos. No mercado global de dobráveis, ela ocupa liderança com 48% de participação nas remessas, segundo a Canalys.

Alguns modelos têm se destacado, como o Mate X6, parte central da estratégia de expansão externa da HUAWEI, e o Mate XT (tri-fold), que segundo números não oficiais teria vendido aproximadamente 400 mil unidades até agora, mesmo com preço alto (3.500€) e limitações de alcance no ocidente (sem Google). Recentemente foi lançado o Mate XTs, nova geração tri-fold, com painel OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. dobrável de 10,2 polegadas.

Mas o grande destaque tecnológico dos últimos meses foi o MateBook Fold Ultimate Design, um impressionante tablet-notebook de 13″ e que, aberto, chega a 18″. Fino, leve, com jeito de iPad, mas funcional como um notebook. Na uso com 90 graus, pode-se usar a própria tela como teclado ou acoplar um que acompanha o produto à parte.

Eu tive a oportunidade de testar um, e a parte ruim foi ter que devolver. Prático e elegante, ele traz aquele ar de inovação disruptiva que há tanto tempo não vemos na Apple. O preço ainda é salgado, pode chegar a US$3,3 mil conforme a configuração — mas confesso que, se não fosse a integração tão limitada com o uso ocidental (Google, Microsoft, etc.), eu teria arriscado trazer um!

HUAWEI
HUAWEI
HUAWEI
HUAWEI
HUAWEI

Automóveis elétricos, luxuosos e inteligentes

Se o projeto de carro da Apple flopou, a HUAWEI não brinca quando entra no setor automotivo e almeja ser um player estratégico! Em suas lojas maiores, é possível ver uma grande quantidade de modelos para todos os bolsos.

Por meio de parcerias, como a marca AITO (sob a aliança HIMA — Harmony Intelligent Mobility Alliance), a empresa vem conquistando seu espaço. Em junho de 2025, a AITO superou marcas importantes como NIO e Li Auto. No competitivo mercado chinês de carros elétricos, dominado majoritariamente pela BYD (com 35% de participação), as parcerias da HUAWEI já abocanharam cerca de 4% de market share.

HUAWEI
HUAWEI

Os lançamentos recentes têm sido bastante robustos. O AITO M8 ultrapassou 7.500 encomendas em uma hora na pré-venda, com 6 horas de exposição alcançou 21.000 e, em poucas semanas, passou de 70.000 pedidos. O AITO M9, modelo premium, teve mais de 20.000 pedidos iniciais e, 12 meses após lançamento, as entregas acumuladas superaram 200.000 unidades.

Outras marcas sob a influência da HUAWEI incluem Stelato (com BAIC/HIMA), que lançou modelo S9 sob cooperação técnica, Luxeed e a marca de ultra-luxo Maextro, fruto de parceria HUAWEI + JAC, com fábrica superautomática de 200.000 unidades/ano planejadas.

O movimento é claro: a HUAWEI quer dominar não só de fora com redes e devices, mas entrar no cockpit do consumidor — integrando seu ecossistema à condução, sensores e experiências automotivas.

Microchips, a grande aposta do futuro

Pouco tempo atrás, contemplamos uma outra disputa entre EUA e China: a guerra pelos microchips.

Trump havia proibido a NVIDIA de fornecer chips para empresas chinesas, provocando inúmeros prejuízos e inumeráveis horas de negociação. Nesse cenário, o governo chinês percebeu que, se quiser competir de igual para igual, precisará dominar a cadeia completa de hardware — sem depender de chips externos. E a escolhida para liderar esse processo foi a HUAWEI. O governo local pretende transformá-la na maior fabricante de microchips do mundo, e os movimentos já começaram.

Em 2025, a empresa revelou publicamente um roadmap de chips Ascend, com planos para as versões 950, 960 e 970 nos próximos anos. O vice-presidente Eric Xu disse que os sistemas Atlas 950 e Atlas 960 serão “SuperPoDs” com capacidade para 8.192 e 15.488 chips Ascend respectivamente, arquitetura “supernode” para interconexão de alto desempenho. A HUAWEI afirma ainda ter desenvolvido memória de alta largura de banda (HBM) internamente, algo que antes dependia de fornecedores estrangeiros.

Nem tudo é sucesso. Apesar dos ambiciosos planos, há restrições: agências dos EUA estimam que a produção dos chips Ascend em 2025 ficará em 200.000 unidades ou menos, e que a maior parte será entregue somente dentro da China. De toda forma, relatos não comprovados apontam que a HUAWEI melhorou o rendimento funcional de seus chips (yield) para 40%, crescendo 20% no ano anterior, o que melhora viabilidade e custo.

Esse movimento é um passo político e técnico: antes, essas capacidades ficavam nas sombras; agora, são bandeiras de ambição para competir com NVIDIA, AMD e outras gigantes de IA. A julgar pela pujança e determinação da China, é muito provável que veremos essa briga esquentar nos próximos anos.

Comparativo Apple vs. HUAWEI: vulnerabilidades e cenários

E o que a Apple tem a ver com tudo isso? Tudo. A expansão da HUAWEI poderá ter fortes impactos no progresso da empresa. A Apple depende fortemente de mercados maduros (EUA, Japão e Europa ocidental). Embora a HUAWEI não ofereça riscos nesses mercados, o mercado chinês tem um peso relevante no faturamento da empresa americana — e, lá, a briga é pesada. Além disso, estrategicamente, a HUAWEI tem mirado nos mercados emergentes, onde ainda há alto crescimento e menor estabelecimento de fortes marcas ocidentais, impulsionando seu crescimento global.

Em termos de sistema operacional, se a estrutura HarmonyOS + hardware + serviços + automóveis for escalada, a HUAWEI poderá oferecer um pacote bem mais amplo e atraente que o famoso e dominante ecossistema da Apple.

Além de tudo isso, a aposta em chips próprios e clusters de IA poderá reverter para HUAWEI parte da dependência que empresas ocidentais têm de fornecedores terceirizados — um movimento de verticalização que poderá reduzir a capacidade de resposta da Apple.

Conclusão

Existe um longo caminho pela frente, mas, ainda que os dados fora da China não mostrem “domínio global”, a HUAWEI está construindo a infraestrutura para isso. Se ela conseguir converter presença estrutural (rede, automóveis e data centers) em penetração de usuário final (smartphones e wearables), podemos estar diante de uma virada sutil, mas perigosa para a Apple.

A HUAWEI não está apenas se reinventando após as sanções: está construindo os blocos de um ecossistema global — e fazendo isso com estratégia, capital (recém-recuperado), inovação agressiva, presença física e um ingrediente único no mundo: fortes e quase ilimitados investimentos governamentais. A Apple já enfrenta competidores nos EUA e na Europa, mas o verdadeiro risco é perder o controle simbólico e concreto nos mercados emergentes, onde a HUAWEI está começando a plantar a sua bandeira.

Será que em alguns anos o principal concorrente global da Apple será a HUAWEI? Ou a Apple nem será mais uma das dominantes globais? O tempo (curto) trará essa resposta!

Notas de rodapé

  • 1
    Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Derson Lopes
Doutor e mestre em administração, é professor, autor e palestrante nas áreas de liderança remota, produtividade e voluntariado, mas, acima de tudo, apaixonado por tecnologia, fanboy da Apple e usuário Mac desde 2008.
Post Ant.

Os 5 artigos mais lidos no MacMagazine: de 28 de setembro a 5 de outubro
Posts relacionados