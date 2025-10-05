Como compartilhar uma mídia ou um álbum com link no Google Fotos

O Google Fotos possui vários truques que deixam a sua experiência de gerenciamento das mídias ainda melhor. Além de compartilhá-las do modo tradicional, o serviço possibilita gerar um link para colá-lo em uma conversa — assim, qualquer pessoa que tiver o link compartilhado poderá ver as fotos e os vídeos selecionados.

Isso está disponível no aplicativo para iPhones e iPads, além da versão na web, que pode ser acessada por meio de qualquer navegador. Veja, a seguir, como utilizar isso por aí! 📸

Como gerar um link para uma mídia pelo iPhone e iPad

Com o app aberto, selecione a foto, o vídeo ou o álbum que deseja compartilhar. Em seguida, vá até o botão de compartilhamento (na parte inferior) e escolha “Gerar link”.

Com isso, o link será automaticamente copiado para a sua área de transferência, podendo então colá-lo onde quiser.

Indo até “Compartilhado com link”, você pode configurar o compartilhamento, copiar novamente o link, gerar um código QR e adicionar membros.

Como gerar um link para uma mídia pela web

Abra a mídia ou o álbum desejado no site do Google Fotos. Clique no ícone de compartilhamento (na parte superior) e vá em “Copiar link”.