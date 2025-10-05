Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de Mojahid_Mottakin / Depositphotos
Google Fotos em um smartphone

Como compartilhar uma mídia ou um álbum com link no Google Fotos

Pedro Henrique Nunes
05/10/2025 • 15:00
Leitura de 1 minuto

O Google Fotos possui vários truques que deixam a sua experiência de gerenciamento das mídias ainda melhor. Além de compartilhá-las do modo tradicional, o serviço possibilita gerar um link para colá-lo em uma conversa — assim, qualquer pessoa que tiver o link compartilhado poderá ver as fotos e os vídeos selecionados.

Publicidade

Isso está disponível no aplicativo para iPhones e iPads, além da versão na web, que pode ser acessada por meio de qualquer navegador. Veja, a seguir, como utilizar isso por aí! 📸

Como gerar um link para uma mídia pelo iPhone e iPad

Com o app aberto, selecione a foto, o vídeo ou o álbum que deseja compartilhar. Em seguida, vá até o botão de compartilhamento (na parte inferior) e escolha “Gerar link”.

Com isso, o link será automaticamente copiado para a sua área de transferência, podendo então colá-lo onde quiser.

Indo até “Compartilhado com link”, você pode configurar o compartilhamento, copiar novamente o link, gerar um código QR e adicionar membros.

Como gerar um link para uma mídia pela web

Abra a mídia ou o álbum desejado no site do Google Fotos. Clique no ícone de compartilhamento (na parte superior) e vá em “Copiar link”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como transformar uma Live Photo em vídeo no Google Fotos
Posts relacionados