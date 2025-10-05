Navegue

Foto de diy13@ya.ru / Depositphotos
Marca do Google sob uma lupa

Como identificar se uma mídia foi modificada com IA no Google Fotos

Pedro Henrique Nunes
05/10/2025 • 16:30
Em um mundo onde a inteligência artificial está tão presente, é importante que você saiba o que é real e o que foi gerado ou modificado com ferramentas especiais que usam modelos de IA.

O Google Fotos, por exemplo, passou a exibir as informações de alterações feitas nas imagens e nos vídeos que tenham usado algum recurso embutido do serviço. Se estiver na dúvida, mostraremos a seguir como é supersimples identificar uma mídia modificada! 😉

Com o app do Google Fotos aberto no seu iPhone/iPad ou o site no caso da web, toque/clique em cima da mídia desejada.

Depois, vá até os três pontinhos e, em “Sobre”, deslize o dedo de baixo para cima; na web, clique no “i”.

Caso a imagem ou o vídeo tenha sido alterada(o), uma seção “Informações de IA” será exibida com mais detalhes, como o tipo de origem digital e a fonte.

Pedro Henrique Nunes
