Como remover o efeito de desfoque em uma foto no Google Fotos

Pedro Henrique Nunes
05/10/2025 • 12:00
Foto de Rubaitul Azad na Unsplash
Ícone estilizado do Google Fotos

O Google Fotos já permitia que você adicionasse um efeito de desfoque (bokeh) em suas imagens armazenadas no serviço. O que pouca gente sabe é que também é possível fazer o processo contrário — ou seja, remover esse efeito nas fotos.

O processo, é claro, envolve a inteligência artificial da gigante de buscas, e está disponível em qualquer imagem que esteja dentro do app. Isso pode ser muito útil caso queira exibir alguma paisagem que tenha sido ofuscada pelo efeito, por exemplo.

Veja como usar essa função na prática! 📸

Com o app do Google Fotos aberto no seu iPhone ou iPad, selecione a imagem desejada para abri-la em tela cheia.

Em seguida, toque em “Editar” (na parte inferior da tela) e, na aba “Sugestões”, a ferramenta de remoção de desfoque deverá aparecer. Se isso não ocorrer, deslize o dedo até chegar à seção “Ferramentas”.

Após selecionar o recurso, aguarde alguns segundos até que o efeito bokeh seja removido e toque em “OK” para salvar.

Pedro Henrique Nunes
