Como transformar uma Live Photo em vídeo no Google Fotos

Pedro Henrique Nunes
05/10/2025 • 13:30
Foto de Farhat Altaf na Unsplash
Ícone estilizado (redondo) do Google Fotos

Nós já mostramos, há um tempo, que você pode facilmente transformar uma Live Photo em um vídeo usando o aplicativo padrão dos iPhones e iPads. Ocorre que esse procedimento também está disponível no app de gerenciamento de mídias do Google, o Google Fotos.

Isso é muito útil para quem prefere manter um backup das suas mídias no serviço da empresa de Mountain View — já que ele está disponível em múltiplas plataformas, como o iOS e Android.

Veja como fazer esse procedimento! 🎬

  1. Abra o Google Fotos no seu dispositivo;
  2. Selecione a Live Photo que deseja transformar em vídeo (se ela for uma Live Photo, um botão “Ao vivo” aparecerá na parte superior);
  3. Toque nos três pontinhos, no canto superior direito;
  4. Escolha “Salvar como vídeo”.

Prontinho! 😊

Pedro Henrique Nunes
