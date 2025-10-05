Como transformar uma Live Photo em vídeo no Google Fotos

Nós já mostramos, há um tempo, que você pode facilmente transformar uma Live Photo em um vídeo usando o aplicativo padrão dos iPhones e iPads. Ocorre que esse procedimento também está disponível no app de gerenciamento de mídias do Google, o Google Fotos.

Isso é muito útil para quem prefere manter um backup das suas mídias no serviço da empresa de Mountain View — já que ele está disponível em múltiplas plataformas, como o iOS e Android.

Veja como fazer esse procedimento! 🎬

Abra o Google Fotos no seu dispositivo; Selecione a Live Photo que deseja transformar em vídeo (se ela for uma Live Photo, um botão “Ao vivo” aparecerá na parte superior); Toque nos três pontinhos, no canto superior direito; Escolha “Salvar como vídeo”.

Prontinho! 😊