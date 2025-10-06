Apple atualiza apps Suporte e TestFlight com Liquid Glass e melhorias de acessibilidade

A Apple liberou hoje novas versões dos aplicativos Suporte da Apple e TestFlight, que agora adotam o visual Liquid Glass. A atualização traz o novo padrão de interface da empresa, com botões mais arredondados, barras de navegação flutuantes e efeitos translúcidos, além de ícones com camadas sobrepostas, que simulam vidro.

O app Suporte da Apple, dedicado ao suporte técnico e atendimento, recebeu também um ícone redesenhado e melhorias internas de desempenho. A nova versão adiciona suporte completo ao iOS 26 e incorpora a nova barra inferior, marca registrada do novo design.

A atualização reforça integração com o novo fluxo de suporte assistido por inteligência artificial, recurso que vem sendo testado pela empresa com um grupo limitado de usuários. O sistema permite solucionar dúvidas e resolver problemas simples via chat automatizado, filtrando demandas com o intuito de repassar a especialistas humanos apenas casos mais complexos.

Já o TestFlight, aplicativo que permite baixar e testar versões betas de apps, também ganhou novo design, um ícone reformulado e melhorais de acessibilidade. A Maçã incluiu ainda o recurso Tester Matching, que sugere aplicativos beta com base nos interesses usuários, facilitando a descoberta de testes disponíveis.

Tanto o app Suporte da Apple quanto o TestFlight são gratuitos e já podem ser atualizados diretamente pela App Store.