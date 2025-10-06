Baterias baratas correm mais risco de explodir devido a um grave defeito, segundo estudo

Um novo estudo da Lumafield sobre baterias de íons de lítio aponta que as células de baixo custo ou mesmo falsificadas têm mais chances de apresentar um determinado problema com sérios riscos à segurança dos usuários.

A empresa utilizou a sua técnica de tomografia computadorizada, capaz de visualizar o interior de objetos em 3D usando raios X, para analisar mais de 1.000 baterias (de um total de 18.650) adquiridas de marcas diferentes, incluindo fabricantes de componentes originais (como a Samsung), vendedores de baterias reembaladas provenientes de “sites especializados em baterias” e empresas que vendem baterias de baixo custo ou falsificadas provenientes de grandes varejistas online.

A empresa notou nas versões mais baratas um defeito grave de fabricação conhecido como saliência negativa do ânodo, que aumenta significativamente o risco de curto-circuito interno e incêndios, além de reduzir a vida útil geral do componente.

Ao considerar apenas baterias de baixo custo/falsificadas, há quase 8% de chance de que elas possam apresentar o perigoso defeito. Nenhuma das baterias das próprias marcas apresentou problemas e, embora tenha havido algum desvio no balanço do ânodo para baterias reembaladas, eles foram sete vezes piores nas células de baixo custo.

Ao analisar outros indicadores de qualidade de construção, todas as baterias de marcas de baixo custo também apresentaram alinhamento de bordas muito pior de suas camadas internas do que aquelas de fabricantes conhecidas, aumentando o risco de curtos-circuitos e perda de desempenho.

Portanto, o estudo serve como um lembrete de que comprar componentes com procedência pode aumentar as chances de que suas baterias estejam livres de defeitos de fabricação — e, portanto, de possíveis problemas sérios.

via The Verge