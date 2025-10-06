Navegue

Beta do WhatsApp inverte posições de abas e adiciona atalhos para outras redes nos Status

Bruno Cardoso
06/10/2025 • 13:16

E cá estamos nós com mais alguns testes do WhatsApp. Desta vez, o mensageiro da Meta está fazendo experimentos com a sua interface que, de acordo com o WABetaInfo [1, 2], têm o objetivo de melhorar a navegação dentro do app no iOS.

A primeira novidade da vez tem a ver com as abas Atualizações e Ligações, que tiveram suas posições trocadas na versão 25.28.10.70 do WhatsApp, disponível no TestFlight.

Não está claro o que motivou essa mudança, mas é possível que a equipe do mensageiro acredite que isso vá acelerar a navegação, tornando-a mais satisfatória. Ela, no entanto, não tem agradado testadores do WhatsApp, os quais têm dito que isso afeta a memória muscular — construída após anos de um layout praticamente inalterado.

Caso o WhatsApp escolha manter esse layout, que só está disponível para um pequeno número de testadores, é possível que ele dê as caras para todos na próxima grande atualização do mensageiro, que é quando provavelmente veremos a chegada do visual Liquid Glass ao app.

A segunda novidade da vez tem a ver com o layout dos Status, que agora está mais parecido com o dos Stories, do Instagram.

O WhatsApp também começou a testar novos atalhos os quais permitem que o usuário poste o seu status no Facebook e/ou no Instagram (no formato de story). Posicionados no canto inferior direito da tela, eles chegam como mais uma maneira de fazer crossposting pelas redes da Meta — algo que continua sendo completamente opcional.

Assim como a novidade anterior, esses atalhos estão disponíveis para um número limitado de testadores do WhatsApp (versão 25.28.10.72), devendo chegar para mais pessoas em breve.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
