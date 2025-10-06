Navegue

Apps no ChatGPT
ChatGPT ganha integração com apps como Spotify, Canva, Booking.com e mais

Bruno S. Gentile
06/10/2025 • 17:45
A OpenAI anunciou hoje uma nova função ao ChatGPT que permite aos usuários interagir com serviços de terceiros diretamente dentro do chat. A novidade foi apresentada durante o evento anual de desenvolvedores da empresa, em San Francisco (na Califórnia, EUA).

Com o novo recurso, chamado de “Talking to Apps” (“Falando com Apps”, em tradução livre), usuários podem pedir ao ChatGPT para, por exemplo, criar playlists no Spotify, gerar apresentações no Canva ou fazer reservas no Booking.com, tudo sem sair da interface do chatbot.

Agora você pode bater papo com aplicativos no ChatGPT.

Segundo a empresa, os aplicativos respondem a comandos em linguagem natural e podem ser descobertos tanto por sugestões do próprio ChatGPT quanto por chamada direta, usando o nome do app. Liberado em versão prévia para desenvolvedores, o novo SDK 1Software development kit, ou kit de desenvolvimento de software. foi construído sobre um modelo de padrão aberto que permitirá integrar novas ferramentas ao chatbot.

A OpenAI afirmou que, em breve, possibilitará o envio de apps para revisão e publicação, além de detalhar um modelo de monetização para desenvolvedores. Durante o evento, o CEO 2Chief executive officer, ou diretor executivo. Sam Altman destacou o potencial da novidade para impulsionar o ecossistema da plataforma ao dizer esperar que “isso seja algo importante para ajudar desenvolvedores a escalar produtos rapidamente”.

A integração já está disponível para usuários fora da União Europeia, em todos os planos de assinatura (incluindo o gratuito), e será expandida gradualmente. Além de Spotify, Canva e Booking.com, a lista inicial inclui Coursera, Expedia, Zillow e Figma, com promessas de expansão nas próximas semanas para Uber, DoorDash, OpenTable e Target.

A OpenAI também confirmou que o primeiro uso de cada app exigirá um login com autorização para uso de dados.

    Software development kit, ou kit de desenvolvimento de software.
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
