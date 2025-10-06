ChatGPT ganha integração com apps como Spotify, Canva, Booking.com e mais

A OpenAI anunciou hoje uma nova função ao ChatGPT que permite aos usuários interagir com serviços de terceiros diretamente dentro do chat. A novidade foi apresentada durante o evento anual de desenvolvedores da empresa, em San Francisco (na Califórnia, EUA).

Com o novo recurso, chamado de “Talking to Apps” (“Falando com Apps”, em tradução livre), usuários podem pedir ao ChatGPT para, por exemplo, criar playlists no Spotify, gerar apresentações no Canva ou fazer reservas no Booking.com, tudo sem sair da interface do chatbot.

You can now chat with apps in ChatGPT. pic.twitter.com/T9Owi3POim — OpenAI (@OpenAI) October 6, 2025 Agora você pode bater papo com aplicativos no ChatGPT.

Segundo a empresa, os aplicativos respondem a comandos em linguagem natural e podem ser descobertos tanto por sugestões do próprio ChatGPT quanto por chamada direta, usando o nome do app. Liberado em versão prévia para desenvolvedores, o novo SDK foi construído sobre um modelo de padrão aberto que permitirá integrar novas ferramentas ao chatbot.

A OpenAI afirmou que, em breve, possibilitará o envio de apps para revisão e publicação, além de detalhar um modelo de monetização para desenvolvedores. Durante o evento, o CEO Sam Altman destacou o potencial da novidade para impulsionar o ecossistema da plataforma ao dizer esperar que “isso seja algo importante para ajudar desenvolvedores a escalar produtos rapidamente”.

A integração já está disponível para usuários fora da União Europeia, em todos os planos de assinatura (incluindo o gratuito), e será expandida gradualmente. Além de Spotify, Canva e Booking.com, a lista inicial inclui Coursera, Expedia, Zillow e Figma, com promessas de expansão nas próximas semanas para Uber, DoorDash, OpenTable e Target.

A OpenAI também confirmou que o primeiro uso de cada app exigirá um login com autorização para uso de dados.