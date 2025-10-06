Escritório francês abre investigação envolvendo gravações de voz da Siri

A Apple virou alvo de uma investigação na França por conta do uso de gravações de voz feitas pela assistente virtual dos seus sistemas operacionais, a famosa Siri.

De acordo com informações do POLITICO, o Ministério Público de Paris anunciou essa nova investida contra a Maçã nesta segunda-feira, por meio de um comunicado oficial.

Comandada pelo Escritório de Combate ao Crime Cibernético do país europeu, a investigação mira a prática (relativamente comum) de coletar gravações de voz dos usuários para aprimorar a Siri e serviços similares.

Caso o usuário concorde com essas gravações, a Apple pode salvar as interações por até dois anos para melhorar os seus serviços. Durante esse tempo, tanto “avaliadores” da companhia quanto representantes de empresas terceirizadas podem ter acesso às gravações.

A investigação foi motivada por um testemunho de um ex-funcionário de uma das empresas terceirizadas, chamado Thomas Le Bonniec. Segundo ele, o seu trabalho envolvia analisar milhares de gravações, as quais podiam conter conteúdos íntimos/confidenciais e que podem ser utilizados para identificar pessoas.

Ao POLITICO, um representante da Apple disse que a empresa “nunca usou dados da Siri para criar perfis de marketing, nunca os disponibilizou para publicidade e nunca os vendeu a ninguém por qualquer motivo”. À Bloomberg, um representante da empresa apenas fez referência a um comunicado da companhia envolvendo esse tema.

No começo do ano, vale lembrar, a Liga dos Direitos Humanos (LDH) da França fez uma denúncia contra a Apple acusando-a de violar a privacidade de usuários ao armazenar e processar áudios gravados pela Siri — também com base no testemunho de Le Bonniec.

Vamos ver se sai algo disso…